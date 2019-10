Bernhard Stengele will vor allem den Kommunen unter die Arme greifen

Altenburg

Kulturelle Förderung, Bildung, Kunst – es gibt viele landespolitische Themenfelder, in denen man sich eine Betätigung Bernhard Stengeles vorstellen könnte. Dass es am Ende dann jedoch vor allem die kommunalen Finanzen sind, die es dem Direktkandidaten der Grünen (Wahlkreis 44) besonders angetan haben, überrascht dann schon ein wenig. „Es stimmt, das ist sicher das trockenste Thema. Aber auch eines, bei dem man am meisten Gestaltungsraum schaffen kann, wenn man sich geschickt anstellt“, sagt der 56-Jährige.

Land soll Breitband flächendeckend finanzieren

Insbesondere der Punkt der Haushaltssicherung ist Stengele dabei wichtig. Gerade Großprojekte, für die Kommunen einen hohen Eigenanteil aufbringen müssen, stellten hier eine Gefahr dar, führt er aus und nennt den Breitbandausbau als Beispiel. „ Altenburg muss etwa eine knappe halbe Million Euro für das Vorhaben aufbringen, während Gera vom Freistaat gefördert wird.“ Hier müsse eine gerechtere Lösung gefunden werden, damit etwa die Skatstadt oder der ländliche Raum nicht in Schieflage geraten. Beim Ausbau selbst, der für Stengele einer der entscheidenden Standortfaktoren ist, plädiert er für ein zweigleisiges Modell: „Man könnte Glasfaser jetzt zügig flächendeckend ausbauen und die Hausanschlüsse mit Kupferkabeln abdecken um diese dann stückweise umzurüsten“, so sein Plan.

Kommunen sollen Windkraft selbst betreiben

Daneben möchte Stengele die Gemeinden im Bereich Windkraft stärker einbeziehen und den Kommunen den Betrieb eigener Anlagen schmackhaft machen. Die Vorteile lägen auf der Hand: „Die Energiekosten der Gemeinden werden gesenkt und die Anlagen – bei entsprechender Einspeisung – sogar rentabel“, erklärt er. Zudem regt der Grünen-Kandidat an, den Städten und Gemeinden vom Land eingesetzte Lotsen bei der Beantragung von Fördermitteln zur Seite zu stellen. „Es muss leichter werden, zu erkennen, wo Förderchancen liegen und wie diese genutzt werden können.“ Zu oft blieben bereitgestellte Mittel ungenutzt.

Unbürokratische Entscheidungen bei Lehrereinstellung

Der Lehrermangel im Landkreis ist für Bernhard Stengele ebenfalls eines der drängendsten Probleme. Um den Trend umzukehren, müsse zuerst am Gehalt angesetzt werden. „Es kann nicht sein, dass Lehrer in Thüringen bis zu 1000 Euro weniger verdienen als in Sachsen – es muss mehr sein“, fordert er. Parallel plädiert er dafür, die Prozesse bei Einstellungen zu verschlanken, etwa den Schulämtern mehr Kompetenzen zuzusprechen, um Hängepartien bei Entscheidungen zu reduzieren. „Wir sind in einer Notsituation, da braucht es unbürokratische Entscheidungswege.“

Stetige Fortbildung für Beamte

Kräftig anpacken möchte Bernhard Stengele auch im Bereich öffentliche Sicherheit. Dass mehr Polizisten von Nöten sind, steht für ihn außer Frage. Zusätzlich setzt er auf regelmäßige Fortbildungen der Beamten. „Die Anforderungen sind vielfältiger geworden. Kommunikation, Deeskalation, auch Fremdsprachen spielen eine immer größere Rolle“, zählt er auf. Auch eine Stärkung der Präventionsangebote an Schulen, insbesondere mit Blick auf die Drogenproblematik, hat er sich vorgenommen. Aufstocken müsse man zusätzlich die Zahl der Mitarbeiter an Gerichten – und von der Möglichkeit der beschleunigten Verfahren deutlich stärker Gebrauch machen, um den Verfahrensstau abzubauen.

Weg vom Dogma der schwarzen Null

Auf die Frage nach der Finanzierung hat Bernhard Stengele eine eindeutige Antwort parat: „Noch nie war es so günstig, Geld aufzunehmen, wie jetzt. Was sich künftig rentiert, sollte jetzt angegangen werden, vor allem angesichts einer beginnenden Rezession“, erklärt er. Zügige Hilfe für strukturschwache Regionen bedeute eben auch, sich vom Dogma einer schwarzen Null zu verabschieden.

Steckbrief Name: Bernhard Stengele Alter: 56 Familienstand: ledig, keine Kinder Wohnort: Gera Erlernter Beruf: Schauspieler und Regisseur Ausgeübte Tätigkeit: freischaffender Schauspieler und Regisseur

Von Bastian Fischer