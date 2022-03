Bernhard Stengeles Odyssee: So erlebte Thüringens Grünen-Chef seinen Hilfseinsatz im Kriegsgebiet

Altenburg

Am Ende hatte es doch etwas von einer Odyssee. Nach 70 Stunden und deutlich über 2000 Kilometern quer durch drei Länder kehrte Bernhard Stengele am Montagabend nach Altenburg zurück. Zwar irrte der Thüringer Landeschef der Grünen bei seiner Mission nicht umher. Dafür änderten andere Turbulenzen schwindelerregend oft seine Pläne. Lieferte er auf der Hinfahrt einen randvollen Bus mit Medikamenten ins ukrainische Partnerkrankenhaus der Altenburger Psychiatrie, brachte er rückzu 16 vor dem Krieg Geflüchtete außer Landes.

Müdigkeit und „richtig krasse Nackenschmerzen“

„Ich bin richtig schwer“, beschreibt Stengele seinen Zustand am Dienstagmittag. Bei seiner Ankunft am Vorabend um 20.12 Uhr plagten ihn noch „richtig krasse Nackenschmerzen“. Kein Wunder. Saß er die meiste Zeit doch allein am Steuer. Startete der Schauspieler und Regisseur am Samstagfrüh noch mit dem Altenburger Hilfskonvoi, trennten sich die Wege kurz vor der Grenze zur Ukraine. Während der Tross seine Hilfsgüter zu einer Verladestation in den polnischen Grenzort Przemysl brachte und aus dem dortigen Auffanglager 14 Geflüchtete rettete, wartete Stengele fast sechs Stunden auf die Einreise.

So wie hier sieht es vielerorts in der Ukraine aus. Flüchtende Menschen bevölkern Straßen und Plätze, insbesondere in grenznahen Gebieten. Quelle: Bernhard Stengele

Nur Schritttempo wegen Tausenden Flüchtlingen

„Die Kontrollen waren sorgfältig, die Grenzposten überlastet, die Lage angespannt“, erklärt der frühere Schauspielchef des Altenburg-Geraer Theaters die Wartezeit. Doch das seien noch keine Probleme gewesen. Die fingen erst auf der anderen Seite kurz nach Mitternacht an. Bis zehn Kilometer ins Landesinnere ging es nur im Schritttempo. Flüchtende, soweit das Auge reichte. Und das nachts, bei Minusgraden, ohne Toiletten. „Erbärmlich“, fand das Stengele. Dann kam die Müdigkeit. „Und ich kann kein kyrillisch lesen.“

Die Lösung: sein Altenburger Freund Torsten Grieger. Er sorgt am Telefon dafür, dass Stengele nicht einschläft und spielt aus der Ferne menschliches Navi. Bis drei Uhr. So lange braucht der 58-Jährige für die 70 Kilometer bis nach Lemberg. Denn neben den Flüchtlingen gilt es mehrere Kontrollen zu passieren. Im Sheptystky Hospital, das gerade von Palliativmedizin und Psychotherapie auf Notfallklinik umstellt, angekommen, legt er sich erst mal hin. Zusammen mit einem Mann „in einem winzigen Zimmer“ im Exerzitienhaus, das voller Flüchtlinge ist.

Der Verwaltungsdirektor der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg, Frank Böhning (Mitte), und der Thüringer Grünen-Chef Bernhard Stengele (rechts), beladen mit einem weiteren Mitarbeiter den Bus mit Medikamenten, den Stengele ins Partnerkrankenhaus Sheptytsky Hospital im ukrainischen Lemberg fährt. Quelle: Torsten Grieger

Militär lädt flüchtende Kinder ins Auto

Nach dem Ausladen des mit Medikamenten gefüllten Busses am Sonntagmorgen bittet ihn Klinikdirektor Andryi Lohin, in ein Kloster nahe Lemberg zu fahren und sieben bis acht Geflüchtete mitzunehmen. Aber nicht nach Altenburg, sondern nach Warschau, wo sie von Verwandten abgeholt werden. Als Stengele ankommt, sind es nur sechs. Der Weg zur Grenze zieht sich wegen der Kontrollen. „Mich hat eben die Militärpolizei gebeten, neben den sechs Gästen noch sechs Kinder mitzunehmen“, berichtet er am Nachmittag. Dafür bekommt er freies Geleit, darf an den Privatautos vorbei. Am nächsten Posten kommen weitere Kinder hinzu. Er verliert die Übersicht, ob sich jetzt 15 oder 16 Menschen in dem Kleinbus drängen.

Stengele: „Das hat mich beeindruckt.“

Kaum passiert der Transport die Grenze, springen die Kinder raus und wissen genau, wo sie hin müssen. So funktioniert organisierte Flucht. Stengele bringt die zwei jungen Frauen, eine Oma und drei Kinder nach Warschau – und übernachtet dort. Am Montag steht er in Polen stundenlang im Stau. Just als der sich auflöst, geht der Motor aus. Ein Pole leistet Starthilfe – und rettet ihn vor weiteren Verzögerungen.

An mehreren Kontrollposten bekommt Bernhard Stengele vom Militär Kinder ins Auto geladen, die er über die Grenze bringen soll. Quelle: Bernhard Stengele

„Die Leute waren sehr gefasst“, schildert Stengele seine Eindrücke aus der Ukraine. „Das hat mich beeindruckt.“ Besonders weil sie ihre Heimat verlassen und nicht wissen, ob sie ihre Männer, Verwandten und Freunde je wiedersehen. „Aber sie haben Hoffnung, möchten wirklich ihr Land verteidigen.“ Erlebnisse, die den 58-Jährigen noch deutlich länger beschäftigen werden als Schmerzen und Müdigkeit.

