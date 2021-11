Altenburg

Die neue Corona-Verfügung des Landrats lässt nur einen Schluss zu. Für ungeimpfte Angestellte in Gaststätten und Hotels, bei Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistungsfirmen drohen Berufsverbote. Dann nämlich, wenn sie ihren Arbeitgebern keinen Impfnachweis oder keinen PCR-Test vorweisen können. Das ist existenzbedrohend. Bei allem Verständnis für eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems – das geht zu weit. Eine panische und mittlerweile verzweifelte Politik gerät außer Rand und Band und verliert die Verhältnismäßigkeit.

Abgesehen von der grundgesetzlich fragwürdigen Pflicht, solche persönlichen Daten im Arbeitsleben preisgeben zu müssen, ist es sehr seltsam, dass der Landrat dies verfügen musste, weil er dafür von der Landesregierung verpflichtet wurde. Nur erklärt aus Erfurt niemand, wer die teuren Tests bezahlt und woher für diese die Kapazitäten kommen sollen. Und wie es weitergeht, wenn der Kellner im Arbeitsamt sitzt und dort ein neues Jobangebot bekommt, wo er wieder Nachweise braucht, die er nicht hat. Das Land verfügt, der Kreis vollstreckt, der kleine Mann zahlt. Während eine SPD-Fraktion nach der Bundestagswahl sich schön kuschelig eng, gut gelaunt, aber masken- und folgenlos fotografieren ließ, drohen einem Friseurmeister nun bis zu 25 000 Euro Bußgeld, wenn er sich von seiner Mitarbeiterin keinen Impfnachweis zeigen lässt.

Wirtschaft ist zurecht empört

Die wirtschaftlichen Folgen solcher Berufsverbote juckt die Politik kaum. Weil sie nicht mehr weiß, wie hart die Firmen und ihre Leute arbeiten müssen, die die Steuern erwirtschaften, von denen die Regierenden leben. Und weil sie den Grundsatz vergessen hat, dass die Wirtschaft nicht alles, aber ohne die Wirtschaft alles nichts ist.

Deshalb empören sich Industrie- und Handels- sowie die Handwerkskammer völlig zu recht, die nicht im Verdacht stehen, Corona-Leugner zu sein. Aber nun darauf hinweisen, dass die Politik Impfzentren geschlossen, Testkapazitäten und Krankenhausbetten abgebaut hat. Friseure und Kellner sind nicht die Pandemie-Treiber und dürfen als solche nicht an den Pranger gestellt werden, so wie es nun geschieht. Und ihre Arbeitgeber dürfen nicht per Zwang zur Aushebelung des Datenschutzes und zu völlig absurden Regeln gezwungen werden.

Von Jens Rosenkranz