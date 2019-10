Bestes Sprechtheater: „Die Wahlverwandtschaften“ im Theaterzelt

Altenburg

Es gibt es noch, das klassische Theater als Sprechtheater, in dem die Akteure den Text als Sprache zelebrieren. Das Theater überraschte damit am vergangenen Sonntagabend ein interessiertes Publikum im Theaterzelt just zum gleichen Zeitpunkt, da das Thüringer Wahlvolk sein politisches Publikum deutschlandweit in Staunen versetzte.

Guter Zuspruch trotz Wahltag

Das Theater plant sein Programm in der Regel langfristig mit Bedacht, überrascht manchmal jedoch auch mit Unangekündigtem. Letzteres heißt „Die Wahlverwandtschaften“, ist ein Roman von Johann Wolfgang Goethe und wurde am Sonntagabend einmalig als Bühnenadaption im Theaterzelt gespielt. Es war Wahltag, es regnete ganz heftig – und es war nach Philharmonischem Konzert und Ballettpremiere das dritte Theaterereignis hintereinander am Wochenende. Dadurch fehlte wohl so mancher Besucher unterm Theaterzeltdach. Man muss das sehr bedauern, denn was da auf der Bühne zu erleben war, war große Sprachkunst und ein Theaterereignis mit deutscher Klassik, was auch nicht so häufig ist.

Goethe weist weit in die heutige Zeit

Zentrales Thema der „ Wahlverwandtschaften“ ist das Verhältnis der Geschlechter zueinander und die Infragestellung von Partnerschaften beim Aufeinandertreffen mit anderen Menschen. Damit weist Goethe weit in die Zukunft bis in die heutige Zeit.

Nach bewegten Lebensjahren findet Baron Eduard sein Lebensglück mit Charlotte auf seinem Landgut. Deren Idylle findet ein Ende, als Eduard seinen Freund, einen Hauptmann, auf sein Gut einlädt und Charlotte gleichzeitig ihre Nichte Ottilie zu sich bittet. Charlotte und der Hauptmann empfinden bald eine starke Zuneigung füreinander, während sich Eduard immer heftiger zu Ottilie hingezogen fühlt, die ihn ihrerseits innig und hingebungsvoll liebt. Man übt sich in der Geometrie der Liebe. Charlotte und der Hauptmann entsagen charakterfest ihrer Liebe, während die beiden anderen sich immer mehr darin verstricken. Alles endet in einer Katastrophe mit Tod und darin steht mehr, als man beim einmaligen Lesen aufzunehmen imstande wäre.

Bestens aufgelegtes Ensemble

Regisseur Holk Freytag, der schon öfter für das Theater im Einsatz war, hat eine Fassung für die Bühne erarbeitet, in der er alles, was gesprochen wird, in Goethes Sprache belässt und eine Kurzfassung der Handlung – auf die vier Personen bezogen – auf die Bühne bringt. Das ist alles ganz stimmig und bestes Sprechtheater im klassischen Sinne und ist eine Produktion in Kooperation mit dem Grebe-Keller Theater in Bad Hersfeld.

Wir erleben Puppentheater-Leiterin Sabine Schramm als Charlotte und man kann gut verstehen, dass die ausgebildete Schauspielerin als solche wieder einmal auf der großen Bühne stehen möchte. Das ist Schauspieldirektor Manuel Kressin eigentlich immer möglich, doch verbietet ihm sein Amt einen Daueraufenthalt auf derselben. Das ist nicht der Grund, dass er den kleinsten Part der vier Protagonisten zu geben hat. Seine etwas sonore Stimme formt den Text edel im klassischen Sinne und verleiht der Rolle Würde. Die strahlt auch Sabine Schramm aus. Ihr Sprechen ist ein Genuss und jeder Schritt in ihrem Gang ein überlegtes Gehen. Ist es da abwegig, an die Frau von Stein zu denken? Und sie kann Musik machen – auf dem Klavier. Damit setzt sie notwendige Pausen und vertieft die jeweilige Stimmung in den Verhältnissen der einzelnen Personen zueinander.

Naturwissenschaftliche Studien und dichterisches Schaffen

Am vordergründigsten in diesem Quartett ist Eduard – und am konsequentesten. Sein Ziel heißt Ottilie. Oliver Möller bringt dafür die ganze Leidenschaft auf die Bühne, verbunden mit der Konsequenz, alles moralische Recht für sein Handeln auf seiner Seite zu wissen. Anna Hopperdietz, mit schöner klarer Stimme ausgestattet, gibt Ottilie neutraler zu den drei anderen und verschließt ihre Liebe zu Eduard eher still in sich. Eine schöne Studie, die Ansätze eines modernen Frauenbildes zeigt.

Das Werk macht den Einfluss von Goethes naturwissenschaftlichen Studien auf sein dichterisches Schaffen deutlich. Schon der Titel des Romans weist darauf hin. In der Diskussion des Quartetts wird diesem Thema ein zu breiter Raum gegeben für die Begründung des Partnerwechsel. Das Wort „Liebe“ wäre ausreichend.

Trotzdem hält die Konzentration des Publikums für dieses besondere Bühnenereignis 75 Minuten an. Toller Beifall.

Von Manfred Hainich