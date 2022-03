Altenburg

Letzter offizieller Stopp von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war in Altenburg-Nord. Im Bürgerzentrum der Johanniter Unfall-Hilfe wurde es noch einmal ordentlich laut. Die Sambagruppe Como Vento, ein Projekt der Johanniter, haute auf seine Trommeln, spielte Samba – und lud Steinmeier ein, mitzumachen.

Der sagte zu und wurde kurzerhand vom Leiter der Gruppe, Janek Rochner-Günther, unterwiesen. Besonders wichtig: Bis zwei zählen, um den Rhythmus zu halten. Gesagt, getan – und zusammen mit Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), ging es an die Trommel. Für Steinmeier allerdings entspannt in der hinteren Reihe. Was dann noch blieb, war Zeit.

Die nahm sich der Bundespräsident und fragte interessiert, was Como Vento ausmacht und wie es dazu kam. Rochner-Günthers Erklärung sorgte für heitere Momente: „Ich wollte nie trommeln, sondern Rockstar werden.“ Aber man wollte in Altenburg etwas schaffen, für die Jugend und für jeden. Zwischen sieben Jahren und Anfang 30 sind die Mitglieder von Como Vento, willkommen ist jeder. Mit Corona, so Rochner-Günther gegenüber Steinmeier, sei die Gruppe ein bisschen geschrumpft und die Übung fehle. Statt wie sonst bis zu 60 Auftritte, waren es 2021 gerade zwölf.

Was nimmt Steinmeier aus Altenburg mit?

Das Projekt interessierte Steinmeier, allerdings blieb nicht mehr allzu viel Zeit, um mehr zu trommeln. Es wurde Zeit für den Abschied. Gegenüber der Presse äußerte sich Steinmeier jedoch nochmal kurz über Altenburg und seinen Besuch. „Es war ein ganz breites Spektrum, was wir von dieser Stadt gesehen haben, und an unterschiedlichen Themen, die die Menschen in dieser Stadt bewegen.“ Er freue sich über die kulturelle Höhepunkte, die es zu erleben gegeben habe, zwischen Samba und auch dem Orgelkonzert in der Schlosskirche.

Fürs Erinnerungsfoto blieb noch Zeit in Altenburg-Nord. Quelle: Mario Jahn

Zudem, so Steinmeier, habe man auch kontroverse Themen diskutieren können mit den Menschen. „Was bewegt uns auch in der Pandemiezeit, welche Enttäuschungen bleiben zurück und gelingt es, die Wunden zu heilen?“ Jetzt sei es wichtig, wieder Brücken zu schlagen über die Gräben, die in der Gesellschaft tiefer geworden sind. Zeit blieb noch für Erinnerungsfotos, dann war der offizielle Teil vorbei.

Como Vento-Mitglieder kennen den großen Auftritt

Für die Como Vento-Mitglieder war der Termin besonders, auch wenn sie große Auftritte gewöhnt sind. Als Rochner-Günther fragt, wer aufgeregt gewesen sei, gehen ein paar Hände in die Luft. Die 13-jährige Haley hatte besonders einen Gedanken: „Bitte vertrommel’ dich nicht“, erzählt sie hinterher.

Die Zaungäste, und davon hatten sich auch in Altenburg-Nord einige eingefunden, sahen den Besuch als ein gutes Zeichen nach außen. Wolfgang Böhm vom Altenburger Geschichtsverein war einer von ihnen. „Es ist gut, dass auch das Projekt hier und Altenburg-Nord diese Wertschätzung erfahren“, sagt Böhm. Er freut sich, denn auch ein paar Fotos habe er machen können vom Bundespräsidenten. Schön sei, dass nun mal positiv über Altenburg berichtet werde, sagt Böhm noch. Auch Familien sind gekommen, um den Bundespräsidenten live zu sehen. Eine Mutter steht mit ihren Kindern am Zaun und findet das Ereignis einmalig. Den „Chef von Deutschland“, wie sie den Bundespräsidenten nennt, sehe man nicht jeden Tag. Und sie sieht es wie Böhm: Dieses Mal sind es positive Nachrichten über Altenburg.

Ganz raus aus Altenburg war Steinmeier übrigens nach seinem Termin in Altenburg-Nord nicht, er blieb noch auf einen Kaffee im Paul-Gustavus-Haus. Sein letzter Gruß an die Stadt: „Viel Glück für Landesgartenschau!“

Von Vanessa Gregor