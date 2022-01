Besuch beim Einwohnermeldeamt: Mal gilt 3G, anderswo geht’s ohne Nachweis

Altenburg/Schmölln/Meuselwitz

Es ist verwirrend. Die Zutrittsbeschränkungen variieren derzeit in vielen Branchen. Sogar ein Besuch bei den Ämtern im Altenburger Land ist mit Recherche verbunden. Nicht überall in Landkreis ist der Zugang ohne negativen Coronatest möglich, manche Anliegen brauchen Termine und Planung.

Im Norden des Landkreises beispielsweise ist 3G – also ein Nachweis, ob gegen Covid-19 geimpft, davon genesen oder zumindest negativ getestet – zwingend nötig. Ansonsten ist seit Ende November schon Schluss an der Tür der Meuselwitzer Stadtverwaltung. Das gilt nicht nur im Rathaus und den Außenstellen, sondern auch im Einwohnermeldeamt – und wird auch entsprechend kontrolliert.

Aufgrund der weiter hohen Inzidenzen habe man derzeit keine Änderungen dieser Regelungen vorgesehen. In der Regel, teilt Birgit Zöphel, stellvertretende Amtsleiterin im Ordnungsamt mit, erfolgt der Eingang ins Rathaus derzeit nur mit Termin. Das gilt auch für das Einwohnermeldeamt. Die Wartezeiten in der Schnauderstadt liegen derzeit bei bis zu vier Wochen.

Keine 3G-Regelung in Schmölln

Einigkeit bei den Regelungen ist Fehlanzeige. In Schmölln ist der generelle Zugang derzeit ebenfalls nur mit 3G-Nachweis möglich. „Das gilt beispielsweise bei Dingen wie Besprechungen im Standesamt“, erklärt Sina Burkhardt, Pressesprecherin in Schmölln. Wenn die Aufenthaltsdauer in den Räumen der Verwaltung absehbar begrenzt ist, ist der Zugang ohne 3G möglich. Beispielsweise bei der Abholung von Dokumenten. Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten jedoch weiter. „Unsere Mitarbeiter sind zusätzlich auch durch Glas geschützt“, so Burkhardt weiter.

Frisch umgezogen sind Teile der Altenburger Verwaltung. Unter anderem findet sich seit kurz vor Weihnachten auch das Einwohnermeldeamt am Kornmarkt 1 in Altenburg. Die größte Stadt des Landkreises hält es jedoch für die Bürger und Bürgerinnen entspannt. Der Zugang zu den Verwaltungsleistungen Kornmarkt ist sei derzeit jedem Bürger ohne jedweden Nachweis oder Test möglich, heißt es seitens der Pressestelle der Stadt. Spontan ummelden ist daher kein Problem. Weiter heißt es jedoch auch, die Regelungen könnten, je nach Verordnung, angepasst werden. Mitte Januar gibt es eine Neuerung. Unabhängig von den möglichen Zugangsbeschränkungen können Besucher dann online Termine im Einwohnermeldeamt machen.

Kommunen entscheiden mit Hausrecht

Grund für das Durcheinander in den Kommunen ist die Thüringer Corona-Schutzverordnung. Das zuständige Gesundheitsministerium erklärt die Entscheidung, keine einheitliche Regelung geschaffen zu haben, unter anderem mit dem „sehr heterogenen Personenkreisen des Publikum“. Seitens des Ministeriums empfiehlt man jedoch, 3G- oder gegebenenfalls auch 2G-Zugangsmodelle im Rahmen des Hausrechts eigenverantwortlich einzuführen.

Davon haben im Altenburger Land auch weitere Gemeinden Gebrauch gemacht. Ohne negativen Coronatest können Bürger und Bürgerinnen der Verwaltungsgemeinschaften Rositz und Oberes Sprottental, in Nobitz und Lucka die Dienste der Verwaltung nicht nutzen. Gleiches gilt für die Kreisverwaltung in Altenburg. In der Pleißenaue und in Gößnitz ist das ohne einen Nachweis oder Test möglich. Für den Besuch braucht es bei einigen Kommunen dennoch, unabhängig der 3G-Regel, Termine.

Von Vanessa Gregor