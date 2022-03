Besuch des Bundespräsidenten in Altenburg wird bestätigt

Altenburg/Berlin

Das Bundespräsidialamt hat den Besuch des deutschen Staatsoberhauptes in Altenburg bestätigt. Die LVZ berichtete zu Wochenbeginn exklusiv vorab. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird vom 18. bis 20. März in der Skatstadt sein. Er reist gemeinsam mit Oberbürgermeister André Neumann (CDU) mit dem Zug an und wird seinen Amtssitz im Parkhotel nehmen, von wo aus er übers Wochenende seine Amtsgeschäfte führt und bis Sonntag übernachtet.

Am späten Nachmittag des 18. März wird er sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Am 19. März ist im Parkhotel ein Frühstück mit rund zehn engagierten Bürgerinnen und Bürgern geplant, um 13 Uhr folgt der Besuch der Spielkartenfabrik in der Leipziger Straße. Ab 15 Uhr findet im Ratskeller eine „Kaffeetafel kontrovers“ des Bundespräsidenten zu lokalen Themen statt. Abends wird Steinmeier im Theaterzelt eine Umbesetzungsprobe besuchen sowie Gespräche mit dem Intendanten, mit Schauspielerinnen und Schauspielern führen.

Besuch im Bürgerzentrum

Am Sonntag, den 20. März, wird es vormittags im Parkhotel ein Frühstück mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern geben, ehe um 12 Uhr im Schloss eine Ordensveranstaltung stattfindet. Gegen 14 Uhr sind im Bürgerzentrum Altenburg-Nord, Otto-Dix-Straße 44, ein Besuch der Trommel-Probe und ein Gespräch mit der Samba-Gruppe Como Vento geplant.

Der Besuch in Altenburg ist der Auftakt einer Serie von Reisen unter dem Titel „Ortszeit Deutschland“, mit denen Steinmeier in seiner zweiten Amtszeit verstärkt den direkten Austausch mit Menschen überall im Land suchen möchte, teilt das Bundespräsidialamt mit.

Von Jens Rosenkranz