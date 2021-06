Betreiber von Ferienwohnungen im Altenburger Land freuen sich über erste Buchungen

Altenburg/ Windischleuba/ Pahna

Seit Donnerstag können Individualtouristen im Landkreis wieder Ferienwohnungen und Campingmöglichkeiten nutzen. Die LVZ hat sich unter einigen Vermietern umgehört und nachgefragt, wie das Angebot angenommen wird.

Barockes Bürgerhaus „Marktblick“ am Altenburger Markt

Die ersten Übernachtungsgäste für Juni habe sie bereits, erzählt Marion Laum vom „Marktblick“ am Altenburger Markt. Allerdings sei es nicht so, dass die vier Wohnungen im barocken Bürgerhaus überrannt würden. „Vielleicht wissen es noch nicht so viele. Es ist ja auch schwierig mit den unterschiedlichen Bestimmungen in den Landkreisen.“ Ein Großteil der Gäste kommt, um Verwandte zu besuchen, und nutzt die zentrale Lage der Ferienwohnungen im Herzen der Skatstadt. Seit rund 20 Jahren besteht der „Marktblick“ bereits. Die Monate der Schließung nutzten Marion Laum und ihr Mann, um eine der Wohnungen mit neuem Laminat zu versehen und im Dachgeschoss eine neue Küche einzubauen.

Marion Laum kann von ihren vier „Marktblick“-Ferienwohnungen eine super Aussicht auf den Altenburger Markt bieten. Quelle: Mario Jahn

Gründerzeitvilla Köhler in Altenburg

Michael Grundschok von der „Villa Köhler“ in Altenburg ist zufrieden mit der aktuellen Nachfrage. „Das läuft super an, wir hatten allein in den ersten zwei Tagen vier Nachfragen.“ Seit 2018 vermietet er gemeinsam mit seiner Frau drei Ferienwohnungen in der einstigen Villa des Metallwarenfabrikanten Hugo Köhler in der Leipziger Straße. Durch den letzten Lockdown haben ihm viele Reservierungen von Geschäftskunden geholfen, die sonst 50 Prozent seiner Gäste ausmachen.

Anka und Michael Grundschok vermieten seit 2018 Ferienwohnungen in der Gründerzeitvilla an der Leipziger Straße. Quelle: Mario Jahn

Im vergangenen Jahr waren die Wohnungen von Juli bis Oktober zwischen 80 und 90 Prozent ausgelastet. „Das wird jetzt wieder so kommen“, ist sich der 55-Jährige sicher. „Die Leute wollen wieder raus und sind bereit, für gehobenen Komfort etwas mehr zu zahlen. Bei uns steckt viel Herzblut dahinter. Das merkt der Gast.“

Anka und Michael Grundschok bieten Ferienwohnungen der gehobenen Preisklasse in der „Villa Köhler“ an. Quelle: Mario Jahn

Loft in der Wassermühle Windischleuba

Lieve De Greef von der Wassermühle in Windischleuba hört man die Freude an, endlich wieder Gäste begrüßen zu können. „Ich bin echt froh, dass es wieder geht“, meint die gebürtige Belgierin. Auch ihr habe die Pandemie zugesetzt. Seit drei Jahren vermietet sie eine Loft-Ferienwohnung in der alten Mühle an der Pleiße. Die sei schon immer gut angenommen worden, erzählt De Greef. Bis Ende Juli ist sie fast ausgebucht. Während an den Wochenenden viele Gäste aus Großstädten wie Stuttgart, München oder Dresden übernachten, sind die Urlauber, die länger bleiben, international gemischt. Sie kommen teilweise aus Frankreich, Irland und Kanada. Die gästefreie Zwangspause hat Lieve De Greef genutzt, um das Loft neu zu streichen. Künftig möchte sie ihre Übernachtungsmöglichkeiten in der Wassermühle noch weiter ausbauen.

Campingplatz Pahna in Fockendorf

Auch der Campingplatz im Fockendorfer Ortsteil Pahna darf wieder Urlaubsgäste begrüßen. „Trotz des schlechten Wetters nehmen die Anreisen täglich zu“, berichtet Christine Döhler. Vorbestellungen für den Sommer gäbe es reichlich. So seien die Ferienhäuser bereits komplett ausgebucht und die 85 Zeltplätze zu rund 70 Prozent belegt. Allerdings habe man die Hälfte des Jahresgeschäftes bereits verloren, denn Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt sind die Hauptgeschäftszeiten des Campingplatzes.

Auch der Campingplatz Pahna konnte jetzt in die Saison starten. Die Ferienhäuser sind bereits ausgebucht, die Zeltplätze zu 70 Prozent belegt. Quelle: Mario Jahn

„Es war zu lange zu. 2020 sind wir noch gut durchgekommen, in diesem Jahr haben wir die Hälfte der Jahreseinnahmen schon verpasst. Zum Glück halten uns unsere Gäste die Treue.“ Die Urlauber kommen laut Christine Döhler aus ganz Deutschland, viele aus den alten Bundesländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen. Sie strömen nach Pahna, wenn in ihren Bundesländern Ferien sind. Die Monate der Schließung nutzte der Campingplatz für die üblichen Werterhaltungsarbeiten wie Malern.

Vermehrte Anfragen bei Tourismusinformation Altenburger Land

Sandra Adam von der Tourismusinformation Altenburger Land verzeichnet seit über einer Woche vermehrte Anfragen nach Übernachtungsmöglichkeiten. Obwohl die Räumlichkeiten am Altenburger Markt 10 für Besucher noch geschlossen sind, können Ferienwohnung gebucht werden. „Wir merken aber schon, dass es noch verhalten ist, weil die touristischen Leistungsanbieter immer noch geschlossen haben“, erzählt Mitarbeiterin Sandra Adam. „Die deutschlandweiten Gäste sind verwundert, dass bei uns noch nichts geht.“ Wann die Tourismusinformation wieder für den Publikumsverkehr öffnet, konnte Sandra Adam noch nicht sagen. „Wir müssen abwarten, was die neue Thüringer Verordnung sagt.“ Die tritt am 4. Juni in Kraft.

Von Dana Weber