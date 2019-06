Altenburg

Das Klinikum Altenburger Land investiert weiter kräftig. So plant das kreiseigene Krankenhaus parallel zum etwa 1,1 Millionen Euro teuren und bereits laufenden Ausbau der Notaufnahme auch den Betriebskindergarten „Bärenstark“ zu erweitern. Um 20 auf dann 90 Betreuungsplätze und damit um fast 30 Prozent soll die Kindertagesstätte wachsen. Rund 700 000 Euro sind für das Vorhaben veranschlagt, dem aber noch das Baurecht zum Startschuss fehlt. Der Stadtrat Altenburg hat bereits die Weiterleitung von rund 418 000 Euro Fördergeld des Freistaats Thüringen beschlossen. Den Rest trägt das Klinikum selbst.

Termin der Fertigstellung steht noch nicht fest

„Das Objekt ist in der Planung“, teilte Klinikumssprecherin Christine Helbig auf OVZ-Nachfrage mit. „Es müssen mit der Stadt Altenburg noch letzte Abstimmungen in Sachen Baurecht getätigt werden.“ Daher könne man auch noch keine Aussage zum Baustart oder zu einem Termin für die Fertigstellung treffen. Zumal diese Dinge auch davon abhängen, wann Bebauungsplan und Baugenehmigung stehen „und wie es gelingt, Firmen für die Bauausführung zu finden“.

Fest steht allerdings schon, was entstehen wird. So plant das Klinikum ein separates Gebäude, das durch einen Gang im Erdgeschoss mit dem bestehenden Kindergarten verbunden wird. In dem Neubau sind zudem zwei Gruppenräume mit entsprechendem Sanitärbereich sowie zusätzliche Umkleiden für Mitarbeiter vorgesehen. Komplettiert werden die neuen Zimmer durch einen Besprechungsraum. Aus den aktuell fünf Gruppen werden nach der Erweiterung dann insgesamt sieben.

Zusatz-Plätze zur freien Verfügung

Damit wird auch das Erzieher- und Heilpädagogen-Team um Kita-Leiterin Haike Gibisch erweitert. Um wie viele Köpfe, lässt das Klinikum derzeit aber noch offen. „Es werden so viele Erzieherinnen beziehungsweise Erzieher neu eingestellt, dass zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme die dann geltenden Vorgaben des Thüringer Kindertagesstättengesetzes erfüllt sind“, erklärte Sprecherin Helbig dazu. Eine einst vorgesehene Aufteilung der neuen 20 Plätze in sieben für unter und 13 für über Dreijährige „gibt es aus heutiger Sicht nicht“.

Für die neuen Plätze können sich Eltern anmelden, so Helbig weiter. „Dies ist jedoch erst sinnvoll, wenn der Zeitpunkt der Fertigstellung bekannt ist.“ Auch habe man von den 20 zusätzlichen Plätze keine für Mitarbeiter reserviert. Sie sind also frei verfügbar. Damit erklärt sich auch die Motivation des Klinikums für den Anbau. So sei in Altenburg ein höherer Bedarf an Kitaplätzen entstanden und es gebe Wartelisten, erklärte Helbig. Zudem möchte der kreiseigene Betrieb „als familienfreundlicher Arbeitgeber diesem Bedarf gerecht werden“ – und die Grundstück gebe einen Anbau her.

