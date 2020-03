Altenburg

Mit 2,61 Promille intus hat ein VW-Fahrer am Freitag in Altenburg für Schrecken und Schaden gesorgt. Als der 64-Jährige gegen 10.30 Uhr mit seinem Wagen stadtauswärts durch die Paditzer Straße kurvte, krachte sein Auto seitlich gegen einen Seat im Gegenverkehr. Der Sachschaden sei beträchtlich gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Doch statt anzuhalten, flüchtete der Unfallverursacher mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Paditz. Mehrere entgegenkommende Autofahrer konnten nur durch Ausweichmanöver Kollisionen verhindern. Doch die Polizei machte den 64-Jährigen schnell ausfindig, fand ihn erheblich alkoholisiert an seiner Wohnadresse. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt, sein Führerschein ist sichergestellt.

Von OVZ