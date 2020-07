Betrunkener rammt mehrere Autos in Altenburg

Altenburg

Ein angetrunkener Autofahrer hielt am Freitagabend die Polizei in Altenburg auf Trab. Zunächst wurden die Beamten gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Frauenfelsstraße / Wallstraße gerufen. Vor Ort stellten sie fest, dass ein 60-jähriger BMW-Fahrer beim Ausparken einen Audi A6 sowie einen Chevrolet gerammt und beschädigt hatte und zudem gegen ein Haus gestoßen war. Weiter fuhr der 60-Jährige über die Wallstraße in Richtung Großer Teich. Dabei beschädigte er noch zwei Straßenlaternen.

Als der Fahrzeugführer schließlich ausfindig gemacht werden konnte, war die Ursache schnell geklärt: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Eine Weiterfahrt für den Mann war nur noch zum Klinikum möglich, um eine Blutprobenentnahme zu durchzuführen – natürlich nicht in seinem BMW – sondern als Mitfahrer im Streifenwagen.

Fahrerlaubnis weg – Mann will trotzdem weiterfahren

Zwar wurde die Fahrerlaubnis des Mannes eingezogen und ihm das weitere Führen von Fahrzeugen untersagt, doch schon kurze Zeit später erschien er wieder an der Unfallstelle und wollte seinen BMW besteigen. Das konnte durch Beamte verhindert werden. Nun befindet sich auch noch der Fahrzeugschlüssel im amtlicher Verwahrung.

Dafür muss sich der 60-Jährige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Seine Fahrerlaubnis wird er vermutlich so schnell nicht wieder erlangen. Der Gesamtschaden befindet sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Von ovz