Altenburg

Rabiat und mit nicht unerheblicher krimineller Energie gingen am Mittwoch zwei junge Männer in Altenburg zu Werke.

Seniorin beworfen und zu Boden gestoßen

Gegen 10.15 Uhr wurde eine 79-jährige Frau in der Franz-Mehring-Straße Opfer der beiden Täter. Einer der Beiden bewarf die Seniorin zunächst aus bislang noch unbekannter Ursache mit einem Brötchen und rannte im Anschluss mit seinem Kompagnon davon, allerdings nicht, ohne die Frau zuvor noch zu Boden zu stoßen. Bei dem Sturz verletzte sich die Rentnerin leicht, teilt die Polizei mit. Die Beamten konnten den Täter schnell ermitteln: Es handelte sich um eine 21-Jährigen, der zudem erheblich alkoholisiert war – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl in Geschäft

Wenig später stellte sich zudem heraus, dass der tätliche Angriff nicht die einzige Straftat der beiden Männer gewesen war. Gegen 10.35 Uhr hatte der 21-Jährige gemeinsam mit seinem 19-jährigen Begleiter ein Geschäft in der Klostergasse betreten und dort ein Glas Bockwürste entwendet, so die Polizei weiter. In diesem Fall wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Von OVZ