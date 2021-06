Bewegung, Begegnung: Im Altenburger Land können die Schüler in den Ferien Versäumtes nachholen

Altenburger Land

Anstrengende, herausfordernde und ungewisse Schulwochen liegen hinter Thüringens Schülern – Homeschooling, Wechselunterricht und Kontaktbeschränkungen waren nicht leicht zu bewältigen, ebenso wie unter diesen Bedingungen den Unterrichtsstoff zu verinnerlichen. Um die Schüler während der Sommerferien zu fördern, soll es auch in diesem Jahr bildungsunterstützende Ferienkurse geben, wie das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) informiert. Die Kurse bewegen sich im sprachlichen, sportlichen, aber auch musisch-künstlerischen und weltanschaulichen Bereich. Sie sollen die Kinder wieder an feste Tagesstrukturen heranführen, ihre Neugier wecken. In den Kursen finden sie einen Freiraum, der es ihnen erlaubt, sich auszuprobieren, kreativ zu werden, mit anderen Kindern ins Gespräch zu kommen.

Kurse können über die jeweilige Schule gebucht werden

Um sich zum Kursangebot zu informieren, können die Schulen in ganz Thüringen die Matching-Plattform „Erste Reihe“ verwenden, auf denen Lehrende ihre Kurse präsentieren. Die Angebote unterscheiden sich je nach Schulamtsbezirk. Lisa Bönsel vom TMBJS erklärt, wie es funktioniert: „Die Schulen können sich das Angebot ansehen und daraufhin anfragen – solange sie die Veranstaltung personell mit Aufsichtspersonal abdecken können und die Schule im fraglichen Zeitraum nicht geschlossen ist. Zum Beispiel aufgrund der Reinigung in den Sommerferien.“ Die Kurse laufen nämlich als Schulveranstaltung und können daher nur von Schülern der jeweiligen Schule besucht werden. Die Art der angebotenen Kurse orientiert sich am Profil der Schule, am gesetzten Fokus. Interessierte Eltern können ihre Schulkinder über die Schule anmelden, sobald sich die Schule auf ein Ferienangebot festgelegt hat.

Wichtiger Ersatz: Schwimmlernkurse

Auf der Seite „Erste Reihe“ sind schon einige Angebote eingelaufen, die den Schulamtsbezirk Ostthüringen betreffen und somit das Altenburger Land.

Ein Angebot sticht heraus: der Schwimmlernkurs in Freibädern, veranstaltet vom Kooperationspartner Landessportbund Thüringen. Seit zwei Schuljahren ist der überlebenswichtige Schwimmunterricht in der dritten Klasse nicht möglich, weswegen im Altenburger Land nur eine verschwindend geringe Anzahl von Grundschülern die Fertigkeit erlernt hat. Ein Schwimmlernkurs in den Sommerferien kann entgegenwirken und Versäumtes nachholen. Drittklässler, die nämlich keinen Schwimmunterricht besuchen konnten, erhalten das Angebot in der vierten Klasse nicht mehr, weswegen es umso wichtiger ist, alternative Angebote zu schaffen. Ansonsten droht buchstäbliche Lebensgefahr.

Tanzpädagogisches Angebot von Anja Losse

Viele Kurse drehen sich um Bewegung und Sport. Zwei Dinge, die während häuslicher Lernzeit und Wechselunterricht zu kurz gekommen sind. Anja Losse vom Tanzraum Altenburg bietet beispielsweise den Kurs „Tanz mal drüber nach“ an, ein tanzpädagogisches Angebot für mehr Miteinander. Yvonne Streit spielt von der zweiten bis fünften Ferienwoche Basketball – ausschließlich mit Mädchen.

Das Paritätische Bildungswerk Thüringen als Kooperationspartner wagt eine spannende Kombination, weg vom Sport, hin zur Interaktion. „Mathe trifft Deutsch im Theater“ soll diese drei Disziplinen spielerisch verbinden.

Alle aktuellen Angebote sind je nach Schulamtsbezirk unter erste-reihe-thueringen.de einsehbar.

Von Katharina Stork