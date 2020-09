Bewerber für Vize-Landrat macht Geheimnis um seine Person

Altenburg

Der Kreistag wird am Mittwoch kommender Woche einen hauptamtlichen Stellvertreter von Landrat Uwe Melzer ( CDU) wählen. Diese Stelle wurde zwischen dem 25. Juli mit einer Frist bis 17. August zweimal ausgeschrieben, worauf drei Bewerbungen eingingen. Der Landrat wird dem jetzigen Stand zufolge davon dem Kreistag zwei Kandidaten vorschlagen, die den Anforderungen entsprechen.

Einer ist Amtsinhaber Matthias Bergmann, dessen Amtszeit nach sechs Jahren endet. Der zweite heißt Henning Stöcks, ein Bundeswehr-Offizier, der seit 2017 im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz, Außenstelle Lahnstein, arbeitet und im niedersächsischen Uelzen wohnt. Viel mehr ist über den 44-jährigen Oberstleutnant öffentlich nicht bekannt, der über keinerlei Erfahrung in einer kommunalen Verwaltung verfügt. Stöcks hatte sich in der vergangenen Woche intern interessierten Kreistagsmitgliedern vorgestellt.

Anzeige

Kandidat wollte zuvor schon Posten in Magdeburg

Er selbst wollte gegenüber der OVZ keine Auskünfte zu seiner Person geben und fand es im übrigen unpassend, dass er dazu überhaupt telefonisch befragt wurde. „Ich finde das im Moment nicht angebracht“, sagte der Kandidat, ehe er den Hörer auflegte. Stöcks hatte sich im Mai als Wirtschaftsdezernent in Magdeburg beworben, war aber nicht gewählt worden. Örtlichen Presseinformationen zufolge saß er bis Juni 2017 acht Monate für die CDU im Kreistag von Uelzen und ein Jahr im dortigen Stadtrat.

Weitere LVZ+ Artikel

Eigentlich war nicht vorgesehen, dass die Stelle öffentlich ausgeschrieben wird. Landrat Melzer plante, Amtsinhaber Bergmann dem Kreistag zur Wiederwahl vorzuschlagen. Doch ein solcher Vorgang hätte im Kreistag einer Zwei-Drittel-Mehrheit bedurft, die aber zu einer Sitzung im Juni knapp verfehlt wurde. Gegner eines Ausschreibungsverzichts kamen aus den Reihen der CDU und der damaligen Fraktion AfD/Starke Heimat.

Amtsinhaber mit Erfahrung

Fraktionschef Uwe Rückert hatte sich vehement für eine Ausschreibung eingesetzt. „Ich gönne Herrn Bergmann die Zweidrittelmehrheit, aber wir schränken hier den Wettbewerb massiv ein. Damit würden wir uns etwas vergeben“, sagt er. Rückert, auch ein Bundeswehr-Offizier und ebenso im Rang eines Oberstleutnants, wurden gleichfalls Ambitionen auf den Vize-Posten nachgesagt, die er jedoch dementierte.

Amtsinhaber Matthias Bergmann wurde 2014 bei einer geheimen Wahl im Kreistag zum Vize-Landrat gewählt. Er setzte sich mit 29 zu 12 Stimmen gegen Daniel Scheidel ( FDP) durch. Der Diplom-Verwaltungswirt hatte bis dahin seit 1996 in der Stadtverwaltung Greiz verschiedene Ämter geleitet und zuvor beim dortigen Landratsamt gearbeitet. Daneben war er Dozent an der Thüringer Verwaltungsschule und ehrenamtlicher Richter am Landesarbeitsgericht.

Von Jens Rosenkranz