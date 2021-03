Treben

Wenn der Ruhestand näher rückt, steht auch für so manchen Gewerbetreibenden im Altenburger Land die Nachfolgersuche an. Was für Laden- und Firmeninhaber gilt, trifft dabei auch auf die niedergelassenen Ärzte im Kreis zu. Nicht immer gestaltet sich die Suche dabei offenbar ganz einfach: So listet die Kassenärztliche Vereinigung in der Region auf ihrer eigens eingerichteten Praxisbörse derzeit vier Mediziner, die ihre Praxis zur Übernahme anbieten – und das teils bereits seit mehreren Jahren. Allerdings gibt es dabei auch Erfolgsgeschichten zu vermelden, wie ein Beispiel aus Treben zeigt.

Gute Vernetzung an den Universitäten

„Ursprünglich hatten wir gehofft, dass unser Sohn in die Praxis einsteigt“, berichtet Ines Quart, die in der Pleißenaue gemeinsam mit ihrem Mann Stefan als Allgemeinmedizinerin ihre Patienten betreut. Der Filius wollte allerdings weg vom Land, lebt und arbeitet nun in Leipzig. „Der ländliche Raum ist für bestimmte Altersgruppen einfach nicht so attraktiv“, vermutet Quart.

Dass die Nachfolgersuche letztlich trotzdem erfolgreich war, ist der guten Vernetzung des Ärztepaars zu verdanken. „Mein Mann ist bereits seit mehreren Jahren parallel auch an den Unis in Leipzig und Jena in den jeweiligen Fakultäten für Allgemeinmedizin tätig und hat dabei immer versucht, junge Leute für die Arbeit auf dem Land zu begeistern“, berichtet sie. Unter den Studenten befand sich auch Theresa Hagen, die so ihren Weg nach Treben fand. „Sie hat bei uns schon einmal vor Jahren ein Praktikum gemacht und später hier ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin beendet. Ab dem 1. April übernimmt sie nun gemeinsam mit mir die Praxis“, freut sich Ines Quart.

Leichte Entscheidung, aber mit Umwegen

Eine Entscheidung, die der 36-jährigen Medizinerin am Ende leicht gefallen ist, auch wenn es zunächst etwas Vorlauf brauchte. „Ursprünglich wollte ich es erst einmal im Krankenhaus versuchen, habe deshalb auch eine Zeit lang im Bornaer Klinikum gearbeitet“, schildert Hagen ihren beruflichen Werdegang. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass der Klinikalltag, so wie er heute organisiert ist, nichts für mich ist. Es herrscht viel Stress und Druck, man fühlt sich manchmal wie am Fließband“, beschreibt sie ihre Erfahrungen.

Engere Bindung zu den Patienten

Der Schritt ins beschauliche Treben sei für sie daher genau richtig gewesen. „Hier ist das Bild ein bunteres, der Beruf auch ein Stück weit menschlicher. Man hat eine viel engere Bindung zu den Patienten, kann sie auch über den Krankheitsverlauf hinaus begleiten. Und am Ende habe ich mich auch einfach ein bisschen in die Praxis verliebt“, führt sie schmunzelnd aus. Dass ihr Alltag nun aus geregelten Arbeitszeiten statt stressigem Schichtdienst besteht, kommt als Bonus noch obendrauf. Dafür nimmt sie auch gern in Kauf, täglich von ihrem Wohnort in Leipzig gen Pleißenaue zu pendeln.

Vor- und Nachteile bei der Nachwuchssuche

Dass eine solch reibungslose Übergabe wie in Treben nach wie vor eher Ausnahme als Regel ist, ist auch Ines Quart bewusst. Sie weiß um die Attraktivitätsprobleme des ländlichen Raumes bei Jungmedizinern, die es – allen Förder- und Anreizprogrammen zum Trotz – nach wie vor gibt. „Früher war dieses Problem eigentlich gar nicht gegeben. Jeder Arzt konnte sich, unabhängig von seiner Fachrichtung, ohne Prüfung zum Hausarzt umorientieren. Heute ist eine entsprechende Facharztausbildung dagegen Pflicht“, erklärt sie. Demgegenüber steht allerdings auch die Aufhebung der Präsenzpflicht, fügt Theresa Hagen an. So müssen Hausärzte nicht mehr zwingend an ihrem Arbeitsort wohnen. Für sie ein echter Vorteil, da sie das Stadtleben nicht missen möchte – und gleichzeitig ein Grund, weshalb sie in Treben ihre berufliche Zukunft gefunden hat.

Von Bastian Fischer