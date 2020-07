Angesichts der Menge an Projekten, die Klaus-Peter Liefländer derzeit in Meuselwitz voran treibt, dürfte manchem Schnauderstädter regelrecht schwindelig werden. Dabei zeigt sich, dass der Vize-Bürgermeister mehr kann, als lediglich den Laden zu verwalten – und sich vielleicht sogar für höhere Weihen in Stellung bringt, findet OVZ-Redakteur Bastian Fischer.