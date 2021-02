Bewirtschafter gesucht: Meuselwitz will beim Haselbacher See endlich weiterkommen

Meuselwitz

Der Haselbacher See soll auf Meuselwitzer Seite besser erschlossen, vermarktet und damit touristisch aufgewertet werden. Zu diesem Zweck sucht die Stadtverwaltung einen Bewirtschafter für das beliebte Gewässer, der eigene Konzepte vorschlagen und umsetzen soll, und zwar ab dem 1. Mai. Das geht aus einer jetzt von der Stadtverwaltung veröffentlichten Ausschreibung hervor.

Der Betreiber soll demnach kulturelle Veranstaltungen im Bereich Kleinkunst, Theater und gehobener Konzerte organisieren und dafür insbesondere das Gelände des erst 2020 fertiggestellten Amphitheaters nutzen. Außerdem soll er einen festen Imbiss in der bestehenden Blockhütte betreiben, später allerdings diesen Imbiss neben dem Amphitheater anbieten und die Blockhütte als Lager nutzen. Zum Dritten ist ein weiterer mobiler Imbiss im Strand- und Badebereich in den Sommermonaten geplant.

Parkgebühren bis zu drei Euro möglich

Zur Bewirtschaftung zählen ebenso das Spielgelände, der Hauptparkplatz im Bereich Kammerforst/Haselbacher See sowie unter Umständen ein Nebenparkplatz, die der neue Betreiber allesamt pflegen muss. Dafür kann er Gebühren bis zu drei Euro pro Tag erheben. Eine mobile Minigolfanlage wird dem Betreiber überlassen, die über dem Gelände des Theaters aufgestellt werden könnte.

Den Parkplatz am See soll der neue Betreiber ebenso bewirtschaften und pflegen. Dafür darf er Gebühren erheben. Quelle: Mario Jahn

Während es für einen zukünftigen Containerbau am Theater bereits eine befestigte Fläche und eine Genehmigung gibt, steht hinter dem mobilen Imbiss am Strand freilich noch ein kleines Fragezeichen. Laut Ausschreibungstext will die Stadt keine Gewähr dafür übernehmen, dass das Betreiben eines derartigen Imbisses zulässig und möglich ist.

Einer der Hauptinitiatoren der Ausschreibung ist Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWG), der die Pläne zur Bewirtschaftung schon während der monatelangen krankheitsbedingten Abwesenheit von Rathauschef Udo Pick (FDP) vorangetrieben hat. Es gehe darum, eine einheitliche und zukunftsfähige Bewirtschaftung herzustellen und die Stadt bei der Reinhaltung des Strandes zu entlasten, sagte Liefländer der LVZ. Ziel der Stadt sei nicht, Geld mit dem See zu verdienen, sondern das gesamte Geländes stabil und zukunftsorientiert zu bewirtschaften.

Pachtlösung für Theater noch offen

Hinzu komme eine Nutzung des Theaters, das zwar vom Kulturförderverein errichtet wurde, aber nicht von diesem betrieben werden sollte. Eine mögliche Lösung könnte sein, dass der neue Bewirtschafter das Theater vom Förderverein pachtet. Wie dies endgültig bewerkstelligt wird, hänge auch von den Konzepten der Bewerber ab, bei denen er sich auch einen Wettbewerb verspreche, erklärte Liefländer. Von verschiedenen Seiten sei ihm bereits Interesse an der Bewirtschaftung des Sees signalisiert worden.

Ein Problem muss freilich noch aus der Welt geschafft werden. Noch existiert in Strandnähe ein illegal betriebener Imbiss, der als „Kreuzotter“ bezeichnet wird. Dieser befindet sich jedoch auf dem Gelände eines Forst-Unternehmens, worauf die Stadt keinen Einfluss hat. Für die „Kreuzotter“ hatte das Landratamt eine Nutzungsuntersagung verfügt, weil es für die seit 2003 betriebene Holzhütte keine Baugenehmigung gibt.

Der Imbiss „Zur Kreuzotter“: Das Landratsamt hat dafür die Nutzung untersagt. Betrieben wird er trotzdem. Quelle: Mario Jahn

„Die ,Kreuzotter‘ hat keine Zukunft“, sagte Liefländer, der sich für den Abriss ausspricht. Den Konflikt um den illegalen Imbiss müsse nicht der neue Bewirtschafter ausfechten, betonte der Vize. Das müsse die Stadtverwaltung tun, im Zusammenwirken mit dem Landratsamt, das endlich das Nutzungsverbot umsetzen solle.

Geplante Vergabe 2019 war gescheitert

Das Ziel einer Bewirtschaftung für den See ist nicht neu. Bürgermeister Pick hatte zuletzt im Mai 2019 erklärt, mit einer Firma aus Leipzig zu verhandeln, die das Areal touristisch vermarkten wolle. Pick hatte damals angekündigt, dass man im Sommer 2019 zu einer Übereinkunft kommt.

Daraus wurde freilich nichts. Bei dem von Pick geheim gehaltenen Interessenten handelt sich LVZ-Informationen zufolge um die in Rackwitz bei Leipzig ansässige Firma „All on Sea“, die seit Jahren erfolgreich im Leipziger Neuseenland unterwegs ist.

Möglich und sogar wahrscheinlich ist, dass „All on Sea“ unter den Bewerbern ist. Bewerbungsschluss ist Ende März.

Von Jens Rosenkranz