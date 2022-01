Altenburg

eues Jahr, neues Glück, heißt es so schön im Volksmund. Und um Fortuna ein wenig auf die Sprünge zu helfen, entfaltet sich die ganze Bandbreite der Symbolik in den Ladenregalen: Glücksschweinchen, Kleeblätter, Hufeisen – und Schornsteinfeger, wahlweise aus Plastik oder Marzipan. Vor diesem Hintergrund sind die Altenburger in komfortabler Lage, denn hier gibt sich das Glück sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Der langjährige Bezirksschornsteinfegermeister Tosso Scholz übergibt Amt und Betrieb an seinen Nachfolger Thomas Dietrich. Allerdings: Was so hoffnungsvoll klingt, hat auch eine Kehr-Seite: Selbst Glücksbringer werden in Altenburg vom Pech nicht verschont.

Das mag – um beim Aberglauben zu bleiben – vielleicht daran liegen, dass Tosso Scholz schon lange nicht mehr den Ruß auf den Wangen hat, der laut alter Sage die bösen Geister fernhalten soll. Die schwarze Arbeit, das Kehren der Kamine, ist zum einen Sache des Gesellen, zum anderen seltener geworden, weil Solarthermie, computergesteuerte Kessel und Luftwärmepumpen die rauchenden Schlote vielfach in den Dunst der Erinnerung verdrängt haben. Geblieben sind so unromantische Aufgaben wie Feuerstättenschau, Emissionsmessung und Prüfung der Betriebssicherheit. Verbunden mit sehr viel Dokumentation: „Ich habe zuletzt jeden Tag rund 350 bis 400 Blatt Papier bedruckt“, schildert Tosso Scholz.

Gekehrt wurde einst sechsmal jährlich

Vor 52 Jahren, als Scholz als Helfer seines Vaters erstmals auf die Dächer stieg, war das noch anders. Da brachte der Schornsteinfeger das Glück noch direkt in die Wohnungen, lief auf dem Weg zur Esse durch Flure und Zimmer. Zudem war der Rußgeschwärzte ein recht häufiger Gast – „Esse kehren war in den ofengeheizten Häusern bis 1991 sechsmal jährlich vonnöten“, erinnert sich der 64-Jährige. Dort, wo die Kontakte aus früheren Zeiten noch bestehen, wo der Schornsteinfeger die Kinder und später die Enkel aufwachsen sah, ist er auch als Glücksbringer noch am ehesten gefragt.

Doch es gibt auch Zeitgenossen im Kundenstamm, die dem einst sonst so hoffnungsvollen Gewerbe wie eine Plage zu schaffen machen: die Säumigen und Verweigerer. Sie kleben wie Pech in der Jahresbilanz. Die einen verwehren dem Schornsteinfeger mit immer neuen Ausreden den Zutritt, die anderen zahlen trotz Mahnungen die Rechnung nicht, resümiert Tosso Scholz. Gerade Letztere hätten in ihrer Zahl erschreckende Ausmaße angenommen. „Da klemmt es an 20 oder 40 Euro, was nicht für Zahlungsunfähigkeit, sondern eher für Unwillen spricht.“ Für die Beitreibung der Außenstände bräuchte er die Stadtverwaltung, „aber dort bleibt das leider lange liegen“. Scholz hat sich über die Jahre tief in die immer neuen Gesetze und Verordnungen eingelesen. Kein Wunder, dass der Altenburger auch in juristischen Fragen nichts mehr anbrennen ließ.

Tosso Scholz gibt aus Altersgründen ab

Wachwechsel an der Esse: Tosso Scholz (oben) geht in den Ruhestand, Thomas Dietrich rückt nach. Quelle: Mario Jahn

Doch zum Jahreswechsel hat er abgegeben. Aus Altersgründen. In Scholz’ Kehrbezirk, zu dem rund 2500 Haushalte in Teilen der Skatstadt und in umliegenden Dörfern gehören, ist nun Thomas Dietrich der neue Aufsichtführende über die Feuerstätten. „Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger“ heißt dieses Amt seit 2013. Das Landesverwaltungsamt schreibt die Bezirke alle sieben Jahre neu aus – Thomas Dietrich bewarb sich und wird damit zum langen Arm der Behörde, wenn es um hoheitliche Aufgaben wie Feuerstättenschauen geht.

Thomas Dietrich: „Ich gebe etwas ab von meinem Glück“

Handelt der 37-Jährige allerdings in Fortunas Auftrag, bleiben die Paragrafen außen vor. Sein privates Glück habe er bereits gefunden, erzählt Dietrich: eine Tochter, eine Frau, ein Haus. In Meuselwitz absolvierte er seine Lehre, zuletzt arbeitete er in Groitzsch, nun zog es ihn zurück in Altenburgische. Und er verspricht: „Ich gebe etwas ab von meinem Glück. Denn dass Schornsteinfeger so einen positiven Ruf haben, war ein Grund für meine Berufswahl.“ Gerade auf Schulkinder und Kindergartengruppen übe er Faszination aus, wenn er ihnen begegne, hat Thomas Dietrich festgestellt. Auch sonst werde er gern mal angefasst, in der Hoffnung auf ein bisschen Glückseligkeit.

Den praktischen Zweireiher mit Halstuch und Zylinder, er wird ihn weiterhin treu tragen, „obwohl der als Dienstkleidung gar nicht vorgeschrieben ist“. Und wenn der Schornsteinfeger, wie bisweilen vorgekommen, zu einer Hochzeit eingeladen ist, zieht er sogar noch einen zweiten Kehranzug aus dem Schrank. Einen unverrußten.

