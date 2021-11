Bibliothek und Zoo in Altenburg öffnen wieder – unter neuen Vorzeichen

Altenburg

Die Stadt Altenburg öffnet ab Sonnabend, den 27. November, den Inselzoo und das Schlossmuseum, am Montag folgt die Stadtbibliothek.

Im Schloss eröffnet am Sonntag die Weihnachtsausstellung rund um die Geschichte der Brettspiele.

Für den Besuch des Tierparks sind aktuell keine Impf-, Genesenen- oder Testnachweise erforderlich. Es dürfen maximal 100 Besucher gleichzeitig im Inselzoo sein. Das Vivarium bleibt geschlossen. Wo der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 16 Uhr, letzter Einlass ist um 15.30 Uhr.

Ab Montag, 29. November, ist in der Stadtbibliothek kontaktlose Ausleihe möglich und der Besuch des Seniorenclubs in Altenburg-Nord ist Geimpften und Genesenen gestattet. Die Öffnungen basieren auf den Regelungen der aktuellen Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bestellungen per Telefon

In der Altenburger Stadtbibliothek können ab Montag konkrete Bestellungen können per E-Mail an bibliothek@stadt-altenburg.de oder telefonisch unter 03447 315058 abgegeben werden. Wer keinen konkreten Wunsch hat, für den stellt das Bibliotheks-Team auch gern eine Art Überraschungspaket nach den Interessen der Leserinnen und Leser zusammen. Das Bibliotheksteam vereinbart mit jedem Nutzer dann einen individuellen Abholtermin, an dem die Medien im Treppenhaus bereitstehen. So soll gewährleistet werden, dass sich die Nutzer nicht im Gebäude begegnen. Die Rückgabe von Medien kann ohne Termin über eine Medienbox im Eingangsbereich der Bibliothek erfolgen.

