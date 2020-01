Bier, Burgen oder Spielzeug – Altenburg will Teil weiterer Themenstraße werden

Altenburg

Die Stadt Altenburg will den Tourismus weiter stärken. Deshalb erwägt sie, Teil einer oder mehrerer weiterer Themenstraßen zu werden. Nach Prüfung von knapp zwei Dutzend der bundesweit etwa 150 Ferien- und Themenstraßen sprach die Tourismusexpertin der Stadt, Jeannette Kreysel, nun Empfehlungen für drei Vereine aus. Dabei handelt es sich um die bayerisch-thüringische Bier- und Burgenstraße, die Burgenstraße Thüringen und die Deutsche Spielzeugstraße.

Viele Kriterien für Erfolg von Ferienstraßen

„Das sind die drei, wo wir vom Netzwerk des Vereins und seinem Marketing profitieren“, begründete Kreysel, die sich von der weiteren Förderung des Tourismus vor allem eine höhere Wertschöpfung in der Stadt verspricht. Grundlage ihrer Empfehlungen sind sowohl die Erfahrungenmit aktuellen Partnern wie der Klassiker-Straße, der Thüringer Straße der Bürgerrechte, dem Mitteldeutschen Braunkohlerevier, der Via Regia oder der Via Imperii als auch Basis-Faktoren der Deutschen Zentrale für Tourismus ( DZT).

Letztere hält Ferien- oder Themenstraßen, auf die mit braunen Straßenschildern hingewiesen wird, nur für erfolgversprechend, wenn sie professionelles Marketing durch eine zentrale Stelle betreiben, sie am Gästenutzen und der -nachfrage orientiert ist und auch außerhalb gängiger Bürozeiten geöffnet hat. Zudem müssen alle Beteiligten bereit sein zu kooperieren, sich ständig weiterzuentwickeln und es braucht professionelle Information und Kommunikation durch Schilder, Karten und Broschüren, geschlossene Serviceketten sowie eine Infrastruktur, die Gelegenheiten schafft, Geld auszugeben.

Bier- und Burgenstraßen relativ günstig

All das sieht Kreysel bei der Bier- und Burgenstraße erfüllt, die sich über etwa 500 Kilometer entlang der B 85 von Passau bis Bad Frankenhausen erstreckt. Kulinarik werde hier – ähnlich wie in Altenburg –großgeschrieben. Zudem stelle das Frankenland „einen wichtigen Zielmarkt“ in Bezug auf den Tourismus des Kreises dar. Auch ist der Mitgliedsbeitrag von 105 Euro vergleichsweise günstig.

Um Teil der Burgenstraße Thüringens zu werden, müsste Altenburg schon 500 Euro pro Jahr ausgeben. Dabei handelt es sich zudem eher um einen Marketingverbund aus Burgen, Schlössern und Klöstern, der die Denkmal- und Kulturlandschaft pflegen und befördern will. Zudem erhalten Nutzer mit dem Burgenpass ab dem vierten Besuch ermäßigten Eintritt zu allen weiteren Gemäuern.

Spielzeugstraße ist teuer, verspricht aber großen Nutzen

Der Eintritt in die Deutsche Spielzeugstraße, die sich auf 300 Kilometern zwischen Nürnberg und Erfurt erstreckt, kostet dagegen schon 4000 Euro jährlich, wobei dieser für Städte laut Kreysel geringer ist. Allerdings unterstreicht der Verein, der die Tradition der Spielzeugherstellung bewahren will, „unser Alleinstellungsmerkmal am besten“, erklärte die 45-Jährige und verwies insbesondere auf die geplante Spielewelt. Zu den Besonderheiten gehört hier eine Spielekiste, die Produkte aus allen Standorten entlang der Straße enthält.

Die Empfehlungen Kreysels sollen nun in eine Beschlussvorlage für den Stadtrat münden, der dann über eine Mitgliedschaft entscheidet. Aus seiner Mitte, von FDP-Mitglied Detlef Zschiegner, kam einst die Idee zum Prüfauftrag. Allerdings fiel die von ihm vorgeschlagene Fürstenstraße der Wettiner durch, weil diese „nirgendwo gelistet“ sei, wie Kreysel sagte. Zudem befinde sie sich noch im Aufbau und wartet „nicht immer“ mit aktuellen Hinweisen auf.

Von Thomas Haegeler