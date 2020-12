Schmölln

Von der Biogas-Anlage an der Sommeritzer Straße in Schmölln gehen regelmäßig Gerüche aus. Das erklärte Birgit Seiler auf eine OVZ-Anfrage. Damit umschrieb die zuständige Fachdienstleiterin im Landratsamt höflich, wozu der Volksmund das Wort Gestank benutzt. Die Einrichtung stinkt damit seit ihrer Inbetriebnahme vor elf Jahren, woran weder Auflagen der Behörde noch ein Gerichtsurteil etwas ändern konnten.

Übles Müffeln wurde schon immer und auch zuletzt an den Befülltagen Montag, Mittwoch und Freitag wahrgenommen. Und wenn Westwind vorherrscht, wird der Mief in die Stadtmitte getragen. Manche Bürger schildern in ihren Beschwerden auch nächtliche Gasgerüche, erklärt Birgit Seiler. Ihre Behörde ermittelt im Moment noch die Ursache.

Anzeige

Auflagen seit fünf Jahren ignoriert

Eigentlich dürfen solche Anlagen nicht stinken. Und weil das so ist, hatte das Landratsamt schon vor über fünf Jahren verfügt, dass die Einrichtung bis Ende April 2015 technisch nachgerüstet werden muss. Dagegen klagte die Neue Energie GmbH, der die Anlage gehört. Im Oktober 2017 verlor sie diesen Rechtsstreit. Das Verwaltungsgericht Gera bestätigte damit die Anordnung, wonach der Bau einer Halle auf dem Be- und Entladeplatz für die Bestückung und Entleerung der Gasanlage gefordert wird, von dem der meiste Gestank ausgeht. Außerdem sollte anfallendes Gas abgefackelt und die restliche belastete Abluft gereinigt werden.

Oberverwaltungsgericht gibt Berufung statt

Doch selbst diese nunmehr vor drei Jahren juristisch bestätigten Auflagen erfüllte die Neue Energie nicht. Sie zog zur nächsten Instanz, dem Thüringer Oberverwaltungsgericht ( OVG), und legte Berufung ein. Dieser wurde im April dieses Jahres stattgegeben. Wann es zur Verhandlung kommt, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, erklärte eine Gerichtssprecherin der OVZ. Es sei ein sehr früher Verfahrensstand, auch weil sich die Beteiligten noch nicht abschließend geäußert haben.

Die Ergebnisse der sogenannten Rasterbegehung halten die Betreiber der Biogasanlage derzeit noch zurück. Quelle: Mario Jahn

Untätig blieb die Neue Energie aber nicht. Vom 13. August 2019 bis 11. Februar 2020 fand eine sogenannte Rasterbegehung statt, die zur Ermittlung der Geruchsbelästigung dient und dazu, ob die Quelle des Übels wirklich auch die Anlage ist. Im Messzeitraum fanden nach Auskunft des Landratsamtes 52 Begehungen durch unabhängige Probanden statt. An jedem Messpunkt wurde zehn Minuten lang alle zehn Sekunden die Geruchssituation beurteilt. Gleichzeitig wurde die Geruchsqualität erfasst.

Ergebnisse der Begehung bleiben geheim

Damit nutzte die Neue Energie die Möglichkeit, auf den Bau der Halle zu verzichten, wenn sie den Nachweis erbringt, dass nach Umsetzung anderer geruchsmindernder Maßnahmen keine erheblichen Geruchsbelästigungen in der Nachbarschaft mehr vorliegen.

Ergebnisse liegen der Kreisbehörde aber nicht vor, weil die Neue Energie nicht dazu verpflichtet ist, die Ergebnisse preiszugeben, weil die Begehung freiwillig stattfand, erklärte Seiler. „Freiwillig ist bis heute die Neue Energie Schmölln nicht bereit, die Ergebnisse der Rasterbegehung ... beim Landratsamt vorzulegen.“

Geschäftsführer bringt Einigung ins Spiel

Das bestätigte Neue-Energie-Chef Dietmar Koch gegenüber der OVZ. Die Kosten der Rasterbegehung beziffert er mit 35 000 Euro. Dass er die Ergebnisse deshalb zurückhält, weil sie den Gestank seiner Anlage belegen, wollte Koch so nicht bestätigen. „Warten wir mal ab. Es sieht nicht schlecht aus“, sagte er vieldeutig.

Letztendlich muss er die Zahlen bei einer Verhandlung vor dem OVG präsentieren. Möglich ist aber, dass es dazu gar nicht kommt. Koch sprach von einer außergerichtlichen Einigung mit dem Landratsamt, über die seinen Worten zufolge derzeit verhandelt werde. Ein Trumpf dabei soll sein, dass er die West-Seite der offenen Anlage im Oktober verschließen ließ. Dies geschah in Folge einer im Juli 2020 stattgefundenen Begehung mit einem Sachverständigen, um zu prüfen, wie man das Müffeln reduzieren könne.

Geholfen hat es nicht.

Von Jens Rosenkranz