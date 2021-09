Bis 57 Prozent teurer: Warum Altenburger für Wasser und Abwasser bald deutlich mehr bezahlen müssen

Altenburg

Die Altenburgerinnen und Altenburger müssen ab nächstem Jahr für Wasser und Abwasser deutlich tiefer in die Tasche greifen. Stimmt der Stadtrat den Plänen aus dem Rathaus am Donnerstag zu, erhöhen sich allein die Grundgebühren zum 1. Januar 2022 um 24 Euro pro Jahr – und das für Trink- und Schmutzwasser. Eine Mehrheit für die Vorlage gilt nach LVZ-Informationen aus nicht öffentlichen Vorabstimmungen in den einzelnen Ausschüssen als sicher.

Bis zu 28 Prozent mehr Grundgebühren – Trinkwasser schlägt alles

Die Erhöhung der Grundgebühr entspricht beim Trinkwasser – je nach Bezugsklasse – einer Teuerung zwischen 2,4 und 14,4 Prozent. Ähnlich beim Abwasser, bei dem die Grundgebühr – analog je nach Bezugsklasse – um 4,7 bis 28,2 Prozent steigt. Mit der unabgestuften Erhöhung der Grundgebühr werden vor allem kleinere Abnehmer, wozu auch Privathaushalte zählen, stärker belastet.

Daneben sollen auch die Verbrauchspreise steigen. Beim Trinkwasser von aktuell 1,87 Euro je Kubikmeter auf 2,94 Euro pro Kubikmeter, was einer Erhöhung von 57 Prozent entspricht. Allerdings liegt dieser Preis noch unter früheren. Denn von 2010 bis 2017 waren pro Kubikmeter Wasser noch 2,99 Euro beziehungsweise 3,09 Euro zu berappen. Schließlich war Ende 2017 der Mengenpreis fürs kühle Nass deutlich gesenkt worden.

Abwasserpreise bis vor vier Jahren noch höher

Nicht ganz so drastisch fällt die geplante Teuerung beim Abwasser aus. Werden derzeit für die Entsorgung eines Kubikmeters Schmutzwassers 2,36 Euro fällig, sollen es ab neuem Jahr 2,73 Euro sein, was knapp 15,7 Prozent mehr sind. Hier liegt der neue Preis aber höher als zwischen 2010 und 2017, als pro Kubikmeter eingeleitetem Abwasser noch 2,14 Euro beziehungsweise 2,51 Euro fällig wurden. Die Gebühr für zu entsorgenden Regen wird laut Plan von momentan 1,71 Euro um knapp 13,5 Prozent auf 1,94 Euro je Kubikmeter angehoben. Zuvor hatte sie bei 1,53 Euro je Kubikmeter gelegen.

Investitionen kosten, sollen künftig aber sparen helfen

Die Erhöhung bei den Abwassergebühren geht laut Begründung der Stadtverwaltung neben steigenden eigenen Fixkosten hauptsächlich auf Investitionen in das Leitungsnetz und die Umrüstung der Kläranlage auf biologischen Abbau in Faultürmen zurück. Dadurch sollen „Europäische Standards erfüllt werden“, heißt es in der Vorlage, „die aber nicht vollständig über Fördermittel refinanziert werden“.

Allerdings geht man im Rathaus davon aus, dass sich diese Investitionen künftig kostensenkend auswirken, weil man dadurch nicht nur Strom spart, sondern auch bei der Entsorgung von Klärschlamm. Damit verbindet sich zugleich die Hoffnung auf nicht weiter steigende Preise. Zudem rechnet man durch die geplante Einführung einer Zulage für Starkverschmutzer mit der gerechteren Verteilung, weil dann die Hauptverursacher eines größeren Kläraufwands dafür auch mehr bezahlen. Privathaushalte soll das um etwa 30 Cent je Kubikmeter Abwasser entlasten.

Wasser wird trotz bisher zu hoher Preise teurer

Paradox wirkt zunächst, dass sich der Wasserpreis erhöht. Schließlich ergab eine Nachberechnung für die Zeit von 2018 bis 2021, dass man je Kubikmeter Wasser 20 Cent zu viel von den Altenburgerinnen und Altenburgern verlangt hat. Aber auch hier steigen die Fixkosten, die sich laut Vorlage nicht allein mit höheren Grundgebühren auffangen lassen. Hauptgrund, warum Trinkwasser so viel teurer wird, ist ein Landtagsbeschluss von 2005, wonach keine Beiträge mehr dafür zu erheben waren. Das daraus gesammelte Geld wurde über 20 Jahre ertragserhöhend und damit preismindernd aufgelöst. Das ist jetzt aber vorbei, weshalb von 2022 bis 2025 rund 430 000 Euro fehlen.

Ursprünglich noch größere Erhöhung geplant

OVZ-Informationen zufolge sollte die Preissteigerung zunächst sogar noch höher ausfallen, weil die zwischen Stadt, dem Eigenbetrieb Waba und der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) vereinbarten Zinsen für Leitungen und anderes Anlagekapital deutlich steigen sollten. So sah der erste Entwurf noch Mengenpreise von 2,83 Euro pro Kubikmeter (Abwasser) und 3,21 Euro je Kubikmeter (Trinkwasser) vor. Dass es nun doch anders kommt, ist – stark vereinfacht – einer Neuberechnung zu verdanken, bei der Ewa- und Waba-Anlagen anders bewertet wurden.

Darüber berät der Stadtrat auch noch Abgesehen von den steigenden Wasser- und Abwasserpreisen hat der Stadtrat am Donnerstag ab 17.30 Uhr im Goldenen Pflug über die Nachtragshaushalte für dieses und nächstes Jahr zu befinden. Diese wurden pandemiebedingt nötig. Zudem ändert sich der Wirtschaftsplan des Schlosses, bei dem es um zusätzliche Mittel für Sanierungsvorhaben geht. Daneben berät das Gremium unter anderem die Bewerbung Altenburgs für die Landesgartenschau 2028, die Fortführung und die Ziele des Sanierungsgebiets Altstadt, mehrere Bebauungspläne und vergibt Aufträge für die Reinigung städtischer Gebäude.

Von Thomas Haegeler