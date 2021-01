Bis Sommer: Meuselwitzer Bibliothek soll umziehen

Meuselwitz

Zwar herrscht angesichts der coronabedingten Einschränkungen derzeit wenig Verkehr in der Meuselwitzer Stadtbibliothek, dennoch ist die Einrichtung derzeit ein beherrschendes Gesprächsthema in der Schnauderstadt. Der Grund: Offenbar soll der Büchertempel sein seit Jahren angestammtes Domizil in der Lutherstraße noch in diesem Jahr verlassen.

Arztpraxis statt Bücherregale

Aufgeworfen wurde das Thema laut LVZ-Informationen erstmals zur jüngsten Sitzung des Kulturausschusses am Dienstagabend. Hinter verschlossenen Türen wurde dort bekannt, dass die Räumlichkeiten der Bibliothek mittelfristig wieder von einer Arztpraxis genutzt werden sollen. Mit der Entwicklung würde sich ein Kreis schließen: Bereits vor dem Einzug der Bibliothek im Jahr 2013 wurden in der Lutherstraße Patienten empfangen, noch heute zeugt etwa der Empfangstresen von der einstigen Nutzung.

Anzeige

Medizinerin aus Zipsendorf soll einziehen

Neuer Nutzer der Räumlichkeiten soll die bislang in Zipsendorf beheimatete Praxis von Hella Mohr werden. Zwar genieße sie als langjähriger Nutzer Bestandsschutz. Für einen potenziellen Nachfolger liegen die Dinge allerdings anders, sind die Räume nicht mehr ohne weiteres nutzbar. „Eine neue Arztpraxis muss nach heutigen Standards barrierefrei sein, um eine Zulassung zu erhalten“, erklärt sie. Das sei in der Zeitzer Straße nicht ohne weiteres umsetzbar: Nicht nur liegen die dortigen Räume im ersten Stock des denkmalgeschützten Gebäudes, auch der Ein- oder Anbau eines Fahrstuhls, um betagten Patienten das Treppensteigen zu ersparen, wäre unwirtschaftlich. Darauf habe sie die Stadt auch hingewiesen, als die Sprache auf eine notwendige Renovierung ihrer Praxis gekommen sei.

Noch befindet sich die Praxis von Hella Mohr in diesem Haus in der Zeitzer Straße. Quelle: Mario Jahn

Lutherstraße war schon immer Heimat auf Zeit

Ein Eindruck, den auch Fred Reichel, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG), der beide Objekte gehören, bestätigt. „Im Ärztehaus besteht Instandsetzungsbedarf, zudem sind die Räumlichkeiten nicht barrierefrei, es gibt viele schräge Decken“, zählt er auf. In der Lutherstraße sei ein barrierefreier Zugang zu den im Erdgeschoss liegenden Räumlichkeiten hingegen ohne größere Probleme einzurichten. Ohnehin sei das Bibliotheks-Domizil von Anfang an nur eine Lösung auf Zeit sein. „In der Lutherstraße sollte schon immer perspektivisch wieder eine Praxis einziehen“, betont er.

Bürgertreff steht als Alternative im Raum

Offen ist derzeit allerdings, wo genau die Bibliothek eine neue Heimat finden soll. Laut LVZ-Informationen wurde im Kulturausschuss ein Umzug in den Bürgertreff erwogen. Andere Alternativen, etwa in städtischen Gebäuden, stünden laut Bürgermeister Udo Pick ( FDP) derzeit wohl nicht zur Verfügung, erfuhr die LVZ. Zudem bedeute eine externe Anmietung eine zusätzliche Belastung für den ohnehin angespannten Haushalt.

Bibliotheksleiterin Sabine Grundmann hofft darauf, gleichwertige neue Räumlichkeiten beziehen zu können. Quelle: Bastian Fischer

Auf Anfrage der LVZ möchte sich Pick noch nicht zu Details des geplanten Umzugs äußern. Allerdings wolle man darauf achten, dass die Bibliothek in neuen Räumlichkeiten nicht schlechter gestellt ist als bisher, erklärt er. Ein Wunsch, den auch Bibliotheksleiterin Sabine Grundmann im Gespräch äußert. „Es wäre schön, wenn wir auch weiterhin unsere verschiedenen Veranstaltungen anbieten könnten.“ Ob dieses Ziel erreicht werden kann, ist allerdings offen. Denn der Bürgermeister schränkt ein: „Es gibt kein Überangebot an freien Räumen in der Stadt.“

Umzug soll Mitte des Jahres erfolgen

Fakt ist jedoch, dass eine Lösung möglichst zügig erarbeitet werden muss. Laut Pick ist der Umzug der Bibliothek bereits für Mitte des Jahres geplant. Offen bleibt indes, warum man nicht schon mit entsprechendem Vorlauf nach einer tragfähigen Alternative für die Bibliothek gesucht hat. „Wir leben im Hier und Jetzt und werden eine Lösung finden“, so Picks knappe Antwort auf die Frage.

Zumindest eine gute Nachricht gibt es allerdings aus der Bibliothek zu verkünden: Auch dort will man in diesen Tagen mit einem kontaktlosen Ausleih-Angebot an den Start gehen, teilt Leiterin Grundmann mit.

Von Bastian Fischer