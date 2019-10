Blauer Gnom Rudy Ratlos – Rückert lästert gegen AfD-Kreischef

Altenburg

Freunde werden Thomas Rudy und Uwe Rückert keine mehr. Allerdings sitzen der wiedergewählte Landtagsabgeordnete und der Bundeswehr-Offizier gemeinsam in der AfD-Kreistagsfraktion. Seltenheitswert genießt dabei die Tatsache, dass Rückert sogar Fraktionschef ist, die AfD jedoch im Streit verlassen hat(OVZ berichtete). Anlass war die vermasselte Landtagskandidatur von Rückert, der dafür die Thüringer AfD-Bosse, aber auch Rudy selbst verantwortlich gemacht und deshalb scharf angegriffen hatte.

Höcke ernennt Koch zum Feldmarschall

Kurz vor der Landtagswahl und wenige Tage vor der nächsten Kreistagssitzung hat Rückert seine Attacken nun verschärft. In einem öffentlich gemachten, freilich in satirischer Form gehaltenen Schreiben ging er auf Parteien und Kandidaten zur Landtagswahl ein. Für Rudy fand er dabei wenig Schmeichelhaftes. „ Rudy Ratlos“ war dabei noch einigermaßen harmlos. Deftiger war schon, dass AfD-Landeschef Björn Höcke im Wahlkreis 43 einen „Koch zum Feldmarschall ernannt“ habe, heißt es in Anspielung auf Rudys erlernten Beruf, der außerdem als ein schlitzohrig Nudelholz schwingender Karnevalsprinz tituliert wird. Unverkennbar auf den AfD-Kreissprecher gemünzt war ebenso der „propagandawütige, konzeptarme blaue Gnom“, der für eine Wahl nicht infrage komme.

Rückert spürt Rückhalt der AfD-Fraktion

Rückert selbst fand sein Schreiben offenbar lustig und ganz und gar nicht geeignet, seine Stellung als AfD-Kreistagsfraktionschef zu gefährden. Die OVZ-Anfrage, ob er am Mittwoch noch diese Funktion innehabe, beantwortete er mit den Sätzen: „Bis jetzt ja. Warum nicht? Immer ehrlich sein, auch wenn es wehtut.“ Sein Rückhalt in der Fraktion sieht Rückert bei nahezu 100 Prozent. Mit dieser Einschätzung widersprach er Rudys Auffassung, der die Zustimmung zum Fraktionschef nur noch bei 50:50 sieht, wie er gegenüber der OVZ erklärte.

Auch wenn Rückert die AfD verlassen habe, könne er Vorsitzender bleiben, sagte Rudy. Entscheiden würden dies die Mitglieder. Allerdings räumt Rudy ein, dass ihm Teile der AfD im Landkreis noch immer vorhalten, für die nicht zustande gekommene Landtagskandidatur von Rückert mitverantwortlich zu sein, was aber nicht stimme. Die Unterlagen waren zu spät eingereicht worden. Rückert hatte dabei Absicht und eine Intrige unterstellt, es allerdings auch versäumt, sich selbst darum zu kümmern. Über das Ablästern in der Satire-Schrift gegen ihn müsse er schmunzeln, sagte Rudy. Da es um keinen politischen Streit gehe, könne er das trennen. Das sei ja nur Rückerts Ärger über seine selbst vermasselte Kandidatur. Einfluss auf die Arbeit der AfD-Kreistagsfraktion habe das nicht.

Dass die AfD bei diesem Lapsus Schützenhilfe für die CDU leistete, zeigt ein Cartoon, das derzeit in den sozialen Medien die Runde macht. Dort bedankt sich CDU-Landtagskandidat Christoph Zippel auf Knien bei Rudy für das Wahlgeschenk, dass ihm ein AfD-Gegenkandidat erspart blieb.

Von Jens Rosenkranz