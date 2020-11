Blaufichte schmückt Altenburger Markt in der Adventszeit

Altenburg

Und hoch damit:In diesem Jahr schmückt eine Blaufichte den Altenburger Markt. Der Baum kam am Montag gegen 10.30 Uhr per Tieflader in der guten Stube der Skatstadt an und wurde anschließend per Kran aufgerichtet.

Da in diesem Jahr coronabedingt kein Weihnachtsmarkt stattfinden wird, kann der Weihnachtsbaum in der Mitte des Marktplatzes aufgestellt werden. Beim Baumschmuck waren die Altenburger selbst gefragt und konnten kleine Kunstwerke und Bastelideen im Familienzentrum in der Brüdergasse 11 abgeben.

Nun wird die Blaufichte geschmückt und soll dann am ersten Adventssonntag zum ersten Mal in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen.

Von ovz