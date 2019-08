Altenburg

Am Palais Reichenbach in der Altenburger Innenstadt sind die Gerüste gefallen. Nach der Instandsetzung der Gebäudehülle ist der Blick auf das stattliche Haus am Weibermarkt wieder frei. Die Bauarbeiten wurden unter anderem mit Fördermitteln finanziert, die die Stadtverwaltung an den Hauseigentümer weitergereicht hat. Über die Höhe der Förderung will die Stadtverwaltung mit Verweis auf private Belange des Eigners Stillschweigen bewahren.

Bekanntermaßen gehört das Palais dem Investor Christopher Smith. Zu Jahresbeginn gab es zu dem Objekt Zoff zwischen Smith und Stadt. Wegen nicht bewilligter Bauanträge unter anderem im Zusammenhang mit geforderten Brandschutzvorkehrungen nahm Smith vorerst von seinem Vorhaben Abstand, das knapp 140 Jahre alte Haus neu zu beleben.

Lange Zeit verbarg sich das Palais hinter Gerüsten. Quelle: Mario Jahn

Zudem bot er die Immobilie, wo einst das Kinder- und Jugendcenter untergebracht war, der Stadt als Schenkung an. Im Rathaus und bei der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) wird die Offerte seit Monaten geprüft – bislang ohne Ergebnis. „Wir rechnen im Herbst im Aufsichtsrat der SWG mit einer Entscheidung, ob wir das Haus übernehmen oder nicht“, sagte am Freitag Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD) auf OVZ-Nachfrage. Zu prüfen sei, ob die Übernahme des sanierungsbedürftigen Gebäudes ins Portfolio des Großvermieters wirtschaftlich ist.

Von Thomas Haegeler und Kay Würker