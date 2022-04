Altenburg

Wo flott gefahren wird, wird auch geblitzt oder gelasert. Hunderte Motorisierte im Altenburger Land machen regelmäßig diese Erfahrung. Dabei ist es im Landkreis ausschließlich die Polizei, die Temposünder aus dem Verkehr zieht. Wie viele teure Bußgeldbescheide im vergangenen Jahr verteilt wurden, das dokumentiert die Zentrale Bußgeldstelle Thüringen mit Sitz in Artern.

Deren Statistik lässt Autofahrer erstaunt die Augen reiben. Denn die Bußgeldstelle listet für das Jahr 2021 deutlich weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen auf als in den Vorjahren. Insgesamt nur 81 Bleifüße wurden registriert. Im Jahr 2020 waren es 112, im Jahr 2019 standen noch stolze 463 Temposünder auf der Postliste der Bußgeldstelle. Nur 38 Prozent der 81 Fälle des Vorjahres fielen laut der Landespolizeidirektion Thüringen in den Bußgeldbereich. In 50 Fällen wurde ein Verwarngeld verhängt, 31 Mal erhielten die Autofahrerinnen und Autofahrer ein Bußgeld. Fahrverbote gab es im gesamten Jahr 2021 keine.

Auswirkungen der Pandemie

Laut Jens Heidenfeldt von der Landespolizeidirektion liege dieses deutliche Absinken der Zahlen neben der Pandemie auch daran, dass weniger mobile Kontrollen durch die Polizei durchgeführt wurden.

Hat also das Corona-Virus die Schnellfahrer im Altenburger Land nachhaltig ausgebremst? Das lässt sich so nicht beweisen. Denn die Gesamtzahl der Temposünder im Landkreis ist nach Polizeiangaben nicht bekannt. Denn die Bußgeldstelle dokumentiert nur jene Temposünder, die aus Artern Post bekommen haben. Wer sofort bezahlt, taucht in dieser Statistik nicht auf, teilt die Behörde mit. Das ist speziell in jenen Fällen möglich, in denen Autofahrer bei einer Kontrolle per Laser erwischt und sofort am Straßenrand mit den Kosten konfrontiert wurden. Das Geld wandert dann direkt gegen Quittung in die Staatskasse.

Großteil zahlt Verwarngeld direkt

Und das scheint auf einen großen Teil der Betroffenen zuzutreffen. Das lassen jedenfalls die Meldungen der Landespolizeiinspektion (LPI) Gera über tagesaktuelle Mess-Ergebnisse vermuten. Allein im letzten Quartal des vergangenen Jahres meldete die LPI im Landkreis fast 750 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Am 21. Oktober zum Beispiel waren auf der Bundesstraße 93 zwischen Lehndorf und Zehma ganze 522 Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell unterwegs. Anfang Dezember kontrollierten Polizeibeamte auf der B 180 in Kriebitzsch die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit. Dabei wurden 138 Verstöße festgestellt.

Es wird weiterhin gemessen

Geblitzt wurde im November auch an der Geraer Straße. 27 Temposünder bekamen anschließend ein Foto. 18 Fahrerinnen und Fahrer erhielten ein Verwarngeld, neun Personen ein Bußgeld. Wie sich die Zahl der Tempoverstöße in den letzten Jahren im Altenburger Land tatsächlich verändert hat, kann somit nicht belegt werden.

Und auch in diesem Jahr wurden bereits zahlreiche Raser erwischt. Im Januar registrierte die Polizei auf der Bundesstraße 7 am Abzweig Altendorf ganze 92 Temposünder an einem Tag. 44 Fahrzeugführer erhielten ein Verwarngeld und 48 ein Bußgeld. Am schnellsten unterwegs war dort ein BMW mit 121 Kilometern pro Stunde.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung wenig später auf der Landesstraße 1361 am Abzweig Thonhausen hat die Polizei insgesamt 147 Verstöße registriert. 89 Fahrzeugführer mussten mit einem Verwarngeld und 58 mit einem Bußgeld rechnen. Ein Temposünder erhielt ein Fahrverbot.

Anfang Februar kontrollierten Polizeibeamte die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit in der Zwickauer Straße in Altenburg. Sie ertappten dabei 47 Temposünder. 42 Fahrer mussten mit einem Verwarngeld rechnen. Für fünf Fahrer wurde ein Bußgeld fällig, auf einen kommt zudem noch ein Fahrverbot zu. Schnellster war ein Ford mit 81 Kilometern pro Stunde. Die jüngste bekannt gewordene Mess-Aktion datiert auf den 4. April: Auf der 70er-Strecke zwischen Zschaschelwitz und Treben zog die Polizei binnen sechs Stunden 59 flotte Fahrer aus dem Verkehr.

Seit 2021 neuer Bußgeldkatalog

Seit November 2021 gilt übrigens ein neuer Bußgeldkatalog, der Temposünder noch stärker als zuvor zur Kasse bittet. Wer innerorts schneller als mit 20 Kilometern pro Stunde über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit geblitzt wird, bekommt neben einem Bußgeld auch Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Ein Verwarngeld wird bei unter 20 Kilometern pro Stunde fällig. Dieses liegt in der Regel bei 5 bis 55 Euro.

Ab 30 Kilometern pro Stunde Überschreitung muss mit einem Fahrverbot gerechnet werden. Rotlichtverstöße werden in der Regel danach geahndet, wie lange die Rotlichtphase bereits bestand, ob andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden und ob womöglich ein Sachschaden entstand.

Von Yvonne Schmidt