Meuselwitz

Die Bluechip Computer AG baut an. Das ist zunächst, rein aus der Laienperspektive betrachtet, keine ungewöhnliche Nachricht. Und doch ist die Erweiterung des Stammsitzes vor allem eins: Ein Zeugnis dafür, dass Meuselwitz mit dem Unternehmen ein echtes Pfund in der Hinterhand hat.

Ein echtes Eigengewächs

Und eines, das sogar vor Ort gewachsen ist. Während andere große Namen in der Stadt zwar auch für nicht unerhebliche Wirtschaftskraft sorgen, dabei aber zumeist auf Unternehmenszentralen andernorts – oft in den alten Bundesländern – verweisen, ist die Bluechip AG ein echtes Eigengewächs – und noch dazu die einzige Aktiengesellschaft im ganzen Landkreis.

Engagement auch außerhalb der Wirtschaft

Wie wichtig ein solcher Player vor Ort ist, zeigt sich nicht nur ganz nüchtern in den geschaffenen und durchaus qualifizierten Arbeitsplätzen und konstanten Gewerbesteuereinnahmen sondern auch im Engagement außerhalb des rein wirtschaftlichen Bereichs. So dürfte es auch an der finanzkräftigen Unterstützung und der Fußballleidenschaft von Bluechip-Boss Hubert Wolf liegen, dass der ZFC Meuselwitz seit inzwischen über zehn Jahren in der Regionalliga kicken kann.

Auch anderswo wird der Hammer geschwungen

Der Erweiterungsbau zeigt nun, dass mit Meuselwitzer Unternehmen durchaus zu rechnen ist – und ist dabei nur eines von gleich mehreren Beispielen. Denn auch andere Akteure setzen derzeit auf Expansion: Nicht nur hat sich die Maschinenfabrik Herkules unlängst vergrößert, auch die Firma Indupri gönnt sich einen neuen Standort. All das zeigt, dass mit der Schnauderstadt wirtschaftlich durchaus zu rechnen ist. Und das sind doch mal gute Nachrichten.

Von Bastian Fischer