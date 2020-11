Blutspende in der Schule: Rotes Kreuz muss im Altenburger Land draußen bleiben

Altenburger Land

Der Kreisverband Altenburger Land des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) sieht sich in Sachen Blutspender derzeit einem Problem gegenüberstehen, das Sorgen bereitet. Denn während das DRK derzeit noch mit den üblichen Vorkehrungen zum Aderlass in die eigene Geschäftsstelle und in Räume auf den Dörfern des Landkreises bitten kann, sieht es in Schulen schwieriger aus.

„Wir hätten am Dienstag einen Termin in einer Altenburger Schule gehabt. Aber dem Blutspendedienst ist der Zutritt verwehrt worden“, berichtete DRK-Kreisverbandschef Ulf Müller. Das Ministerium in Erfurt empfiehlt zwar nach Angaben von Müller, auf Blutspendetermine in Schulgebäuden zu verzichten, aber das sei eben nur eine Empfehlung und nicht bindend. Trotzdem schiebt das Schulamt dem DRK derzeit den Riegel vor.

Anzeige

Situation muss auf politischer Ebene geklärt werden

Verstehen kann das Ulf Müller nicht. „Wir wären über einen Seiteneingang ins Gebäude gekommen, hätten keinen Kontakt mit Schülern gehabt und anschließend auch die Räume desinfiziert“, so der Kreisverbandschef. „Wenn nun viele Termine in Schulen ausfallen müssen, kommt der Blutspendedienst in die Bredouille. Doch die Regelung des Schulamtes ist noch relativ neu und die Situation muss auf politischer Ebene geklärt werden.“ Gerade als Kreisverband habe man an dieser Stelle wenig Handlungsmöglichkeiten, da man lediglich die Betreuung vor Ort organisiere. Für die eigentliche Durchführung sei der übergeordnete Blutspendedienst verantwortlich.

Dazu kommt, dass auch das Blutspendemobil nicht eingesetzt werden kann, da darin die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Wenige Terminausfälle bei ITM

Mit derartigen Schwierigkeiten noch nicht zu kämpfen hat das Institut für Transfusionsmedizin (ITM) mit Sitz in Suhl, das auch im Altenburger Land Blutspendetermine organisiert. „Bisher konnten alle Termine in öffentlichen Räumen durchgeführt werden“, erklärt die für den Landkreis zuständige Gebietsreferentin Jutta Schulstadt. Auch die derzeit eigentlich nur noch für den Schulsport geöffnete Schnaudertalhalle in Meuselwitz kann das ITM noch nutzen. Ronny Dathe aus dem Zentralamt der Meuselwitzer Verwaltung begründet das mit der Wichtigkeit des Blutspendens. Das habe man bereits während des ersten Teil-Lockdowns im Frühjahr so gehandhabt. Zudem sei die Blutspende aus hygienischer Sicht noch einmal anders zu bewerten als etwa Sportbetrieb.

Dazu befindet sich auf der Terminliste des ITM auch keine Schule, bei der es Probleme mit dem Schulamt geben könnte. Auch die Luckaer Kita „Kleeblatt“ wird am 18. November zwischen 16 und 19 Uhr noch für den Aderlass genutzt. „Zu dieser Zeit sind auch gar keine Kinder mehr da“, sagt Schulstadt.

Weiterhin stellt die Awo die Räume des Seniorentreffs in Altenburg zur Verfügung. „Erst am Mittwoch hatten wir einen Blutspendetermin“, bestätigt Lutz Dittel von der Awo. Da es sich um eine wichtige Angelegenheit handele, wolle man das auch – soweit rechtlich möglich – weiterhin möglich machen.

Tatsächlich ausgefallen sind aufgrund der Regelungen im derzeitigen Teil-Lockdown nach ITM-Angaben lediglich Termine in Behörden oder für Berufsschüler. „Das kam für uns sehr kurzfristig“, so Schulstadt. Dabei sei die Blutspende im November wichtig, um die Vorräte für die immer näher rückende Weihnachtszeit aufzustocken. „Denn Corona hin oder her, der Bedarf an Bluttransfusionen sinkt ja deshalb an anderer Stelle nicht“, unterstreicht die Gebietsreferentin abschließend.

Von André Pitz