Das Blut ist knapp – und zwar in ganz Deutschland. Auch im Altenburger Land vermelden die Blutspendedienste dringenden Bedarf von Spenden. Grund dafür sei unter anderem der gestiegene Versorgungsbedarf der Kliniken – über das Volumen von 2019, vor Corona, so Markus Baulke, Sprecher vom Blutspendedienst der DRK-Landesverbände (NSTOB) in Erfurt.

Anders sah es am Beginn der Pandemie aus: Trotz Ausfalls der Termine des DRK und erschwerten Anforderungen, beispielsweise durch Hygienekonzepte, habe es eine hohe Spendenbereitschaft in der Bevölkerung gegeben, so Baulke. Im Altenburger Land kümmert sich der Kreisverband des DRK um die Koordination und Durchführung der Termine – und die finden auch aktuell regelmäßig statt. Trotz kurzfristiger Entspannung des Mangels im Verlauf der Pandemie – gereicht haben die Spenden nicht.

Seit den Pandemielockerungen nimmt die Spendenbereitschaft ab

„Mit Rücknahme der Pandemiebeschränkungen ist das Spendenaufkommen im Juni stark zurückgegangen“, sagt Baulke. Britta Diebel, Sprecherin des Blut- und Plasmaspendedienstes Haema, bestätigt das. Sie berichtet, dass im Schnitt 15 000 Blutspenden täglich in Deutschland benötigt werden, um den Bedarf zu decken. „Die Bestände an Blutprodukten haben sich spürbar verringert. Es besteht eine Knappheit“, so Diebel. Derzeit würden nur knapp drei Prozent der Bürger und Bürgerinnen überhaupt zu Spende gehen.

Zu wenig, um den Bedarf zu decken. Baulke vom NSTOB erklärt, das derzeit die Kliniken nicht vollständig versorgt werden können. Im Klinikum Altenburger Land liegt der monatliche Bedarf allein bei 450 bis 500 Blutkonserven. Trotz des bekannten Sommerlochs sei es in diesem Jahr besonders kritisch, heißt es zur Sachlage aus dem Klinikum.

Katharina Kluger ist transfusionsverantwortliche Ärztin im Klinikum Altenburger Land. Seitens des Klinikums erklärt sie in einer Mitteilung, es kämen viele Dinge zusammen. „Allem voran natürlich die Corona-Pandemie. In den letzten zwei Jahren war Blutspenden zwar prinzipiell möglich, aber natürlich galten auch hier strengste Hygieneregeln, so dass weniger Spendetermine zur Verfügung standen. Gleichzeitig sind die Menschen aus mehreren Gründen weniger spenden gegangen.“ Das sei, so Kluger, auch nachvollziehbar. Um weiter voll funktionsfähig zu sein und Kapazitäten, beispielsweise auf den Intensivstationen, zu schaffen, hätten Krankenhäuser planbare Operationen mit hohem Bedarf an Blutkonserven verschoben. „Damit konnte der Bedarf an Blutprodukten gut gedeckt werden: weniger Angebot bei gleichzeitig aber auch geringerem Bedarf“, so die Medizinerin.

Lage verschärft sich in der Region

Mittlerweile ist die Lage aber verschärft. „Seit dem Frühjahr besteht aber nun folgende Situation“ erklärt sie, „die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen wird geringer, entsprechend werden die OP-Kapazitäten wieder hochgefahren. Es müssen bisher verschobene Operationen nachgeholt werden.“ Das passiere im ganzen Land. Und damit steige auch der Bedarf an Blutprodukten schlagartig wieder an. „Wir alle sind auf Blutspende angewiesen,“ appelliert Kluger.

Fehlen tut es, laut NSTOB und Haema, besonders bei den Blutgruppen A-positiv, Null-positiv und B-negativ. Problematisch ist auch, dass die Blutpräparate nur eine kurze Lagerfähigkeit haben. Vorsorglich Bestände aufbauen ist offenbar nicht möglich. Blutplättchen können vier Tage, rote Blutkörper maximal 49 Tage gelagert werden.

Am Klinikum Altenburger Land gibt es, um zumindest den nötigen Bedarf vorrätig zu haben, ein Blutdepot, die dortige Mitarbeiterin Janine Mühlmann appelliert ebenfalls an potenzielle Spender: „Es könnte morgen die eigene Mutter, das eigene Kind oder einen selbst treffen, dass man auf Blutkonserven angewiesen ist. Jeder, der gesund ist, sollte spenden!“ Außerdem gebe es auch Vorteile, unter anderem werden bei der Spende die eigene Blutgruppe und das Blutbild bestimmt.

Übrigens: Auch nach einer Coronaerkrankung oder Impfung darf bedenkenlos Blut gespendet werden. Genesene dürfen vier Wochen nach Ende der Quarantäne kommen, nach einer Impfung darf sogar direkt am Folgetag gespendet werden.

Der nächste Blutspende-Termin des DRK findet am 19. August im Klinikum Altenburger Land zwischen 12 und 16 Uhr statt. Meuselwitzer können am 6. September zwischen 16 und 19.30 Uhr in der Schnaudertalhalle spenden. In Schmölln kann bereits am 17. August zwischen 15.30 und 19 Uhr in der Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft, Lohsenstraße 25a das DRK unterstützt werden. Haema freut sich am 7. Oktober von 14 bis 19 Uhr in der Johann-Friedrich-Pierer Schule in Altenburg über spendenbereite Bürger und Bürgerinnen. Mehr unter www.drk-altenburg.de oder www.haema.de

Von Vanessa Gregor