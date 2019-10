Bodo Ramelow wirbt bei Kollegen im Bundesrat für Altenburger Land

Altenburg

Das gab’s noch nie. Das Altenburger Land ist zum Thema im Bundesrat geworden. Dafür sorgte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit einer Rede, die er Freitag in der Länderkammer in Berlin hielt. Anlass war, dass der Landkreis bei der Verteilung der Kohle-Milliarden leer ausgehen soll. Das Fördergeld, das als Ausgleich für den mit dem Kohleausstieg verbundenen Strukturwandel gedacht ist, fließt unter anderem nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, nicht jedoch nach Thüringen, wo sich mit dem Altenburger Land ebenfalls eine vom Braunkohleabbau geprägte Region befindet.

Obwohl der Landkreis die massiven Folgen wie Arbeitsplätzeverlust und Grundwasseranstieg zu schultern hat, steht er nicht im Entwurf des „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ und kann deshalb auch nicht von den Hilfsgeldern von insgesamt 40 Milliarden Euro bis 2038 profitieren. Offizielle Begründung seitens des Bundes: Der Kohleabbau ist hier bereits Geschichte (OVZ berichtete).

Thüringen braucht Hilfe der Nachbarländer

„Das können wir den Bürgern nicht erklären“, sagte Ramelow. Der Regierungschef warb deshalb bei seinen Kollegen insbesondere aus Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, dass auch Thüringen doch noch Kohle wegen des Kohleausstiegs abbekommt. Genau diese Hilfe von den Nachbarn im Osten bräuchte das Altenburger Land nun. Denn Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU), aus dessen Haus der Gesetzentwurf stammt, erklärte, dass das Paket fertig geschnürt sei. Für Änderungen sei man von nun an auf das Entgegenkommen der anderen Bundesländer angewiesen.

Altenburger Land zählt zum Leipziger Kohlerevier

Ramelow betonte, dass das Strukturstärkungsgesetz Reparatur-Bedarf habe, weshalb er zum Rednerpult gegangen sei. Dafür hatte der Linken-Politiker sogar ein TV-Duell mit seinem CDU-Herausforderer Mike Mohring auf dem Nachrichtenkanal n-tv am gleichen Tag abgesagt (OVZ berichtete). Für das Altenburger Land lohnte sich das. Denn die Landes-Fürsten erfuhren von ihrem Thüringer Kollegen, dass die Region zum Leipziger Kohlerevier gehöre. Nur durch einen Zufall stimmten die Bürger des Kreises 1990 für Thüringen, umschrieb Ramelow die bis heute nachwirkende und fragwürdige Entscheidung des Kreistages, sich über das Mehrheitsvotum bei einer Bürgerbefragung für Sachsen hinwegzusetzen. „Wenn wir das Revier Altenburger Land nicht in die Strukturförderung reinbekommen, dann bricht an einer Landesgrenze, die politisch entschieden wurde, die Strukturentwicklung ab.“

Ramelow erinnert an gelungene Wismut-Sanierung

Ramelow nutzte bei seiner Werbung für die Strukturhilfen die gelungene Sanierung der Uranbergbau-Region, zu der auch der Landkreis zählt. Wie durch ein Wunder seien der Ausstieg geglückt und die Natur wieder intakt. „Aus einer verstrahlten Landschaft wurde eine Landschaft, die ausstrahlt“, dank einer gemeinsamen Kraftanstrengung, die nun wieder nötig sei. Es müsse gelingen, die Wunden wie bei der Wismut zu heilen und keine neuen zu produzieren. Ramelow nahm seinen sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer ( CDU) beim Wort, der Nachbesserungen für den Gesetzentwurf gefordert hatte. „Es ist noch nicht der letzte Schluss, aber es ist der richtige Weg“, sagte Kretschmer.

Ob er dabei allerdings Nachbesserungen für das Altenburger Land meinte, ist zu bezweifeln. Denn in Berlin ist längst bekannt, dass um die Milliarden ein Verteilungskampf tobt und Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg darauf bedacht sind, dass andere nichts abbekommen.

Politische Ränkespiele und Versagen

Zu diesen politischen Ränkespielen kommt das Versagen der Verantwortlichen. Zu ihnen zählt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, der auch stellvertretender CDU-Chef in Thüringen ist. Das zumindest meint die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser ( SPD). Hirte hätte als Thüringer ein großes Interesse daran haben müssen, sich für einen Kreis in seinem eigenen Bundesland einzusetzen. Und als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium würde Hirte außerdem an den Schaltstellen sitzen, um den Gesetzentwurf zu beeinflussen. Fakt sei aber, dass im Abschlussbericht der Kohlekommission im Januar das Altenburger Land als Förderregion noch enthalten war. Im Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums stand es auf einmal nicht mehr drin. Darauf habe sie Hirte bei einer Runde im Mai im Beisein von Altmaier konkret angesprochen, sagte Kaiser. Eine Antwort habe sie aber nicht bekommen.

