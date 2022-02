Altenburg

Böen oder Bares: Das ist in Altenburg-Nord die Frage. Beides zugleich war am vergangenen Wochenende nicht möglich. Nachdem der Deutsche Wetterdienst starke Sturmböen vorausgesagt hatte, schloss die Sparkasse ihren SB-Standort in der Kauerndorfer Allee, verwies auf andere Geldautomaten. Eine Vorsichtsmaßnahme, teilt das Kreditinstitut mit. Und ein generelles Problem. Denn das freistehende Objekt am Kaufland-Markt, das die Scheine liefert, ist ziemlich windumtost.

„Die Schließung des SB-Standortes haben wir vor dem Hintergrund der Fürsorge und Sicherheit für unsere Kunden sowie der Abwehr von Sach- und Personenschäden vorgenommen“, berichtet eine Sparkassensprecherin auf Nachfrage. Von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, sei der Selbstbedienungspunkt dicht gewesen.

Empfindliches Sicherheitssystem der Automatiktüren

Hintergrund: Die elektrisch öffnenden Türen werden unberechenbar, wenn zu viel Windlast darauf drückt. „Das komplexe Sicherheitssystem der Automatiktüren ist sehr empfindlich“, erklärt die Sprecherin. „Bei den angekündigten extremen Wetterbedingungen konnte nicht zu 100 Prozent sichergestellt werden, dass sich die Türen den Sicherheitsbedingungen entsprechend öffnen oder schließen.“

Die Sparkasse arbeite jedoch bereits an einer Veränderung der Situation. In diesem Jahr stehe eine Erneuerungen der Türschließanlage an, wird mitgeteilt. Eine Allwettergarantie sei das aber nicht: „Unberührt davon wird die Sparkasse auch zukünftig auf die zunehmenden Extremwetterereignisse anlassbezogen und situationsabhängig reagieren müssen.“

Von Kay Würker