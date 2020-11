Böller-Verbot zum Jahreswechsel im Altenburger Land?

Altenburg

Seit die Niederlande vor kurzem sämtliche Feuerwerke an Silvester verboten haben, ist die Diskussion um das Knallen zum Jahreswechsel auch in Deutschland wieder entfacht: Neben den üblichen Streitpunkten wie Umwelt- oder Brandschutz könnte in Corona-Zeiten durch ein Verbot vor allem das Verletzungsrisiko durch Feuerwerkskörper sowie die Ansteckungsgefahr bei Menschenansammlungen gesenkt werden.

„Verbot wäre verfrüht und nicht zielführend“

Droht nun auch im Altenburger Land ein Böller-Verbot zu Silvester? Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) wiegelt ab: „Zuständig für ein etwaiges Verbot als Maßnahme im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes wäre ja das Land Thüringen oder das Landratsamt. Unabhängig davon wird vor allem die weitere Entwicklung des Pandemiegeschehens zu beachten sein. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein Verbot aus meiner Sicht verfrüht, und ich sehe es auch nicht als zielführend an.“

Keine Verbotsbestrebungen auf Landesebene

Auch auf Landesebene könnten, etwa im Rahmen der Corona-Schutzverordnung, Verbote oder Einschränkungen der Feuerwerke zu Silvester ausgesprochen werden. Momentan gebe es dafür aber noch keine offiziellen Pläne, erklärt der Landtagsabgeordnete Ralf Plötner (Linke).

„Das Thema taucht alle paar Jahre wieder auf, bis jetzt gibt es im Landtag aber noch keine Bestrebungen, das Feuerwerk zu Silvester zu verbieten“, so der Altenburger Politiker. Er selbst hat eine differenzierte Meinung zum Sachverhalt: „Ich war schon vor Corona der Meinung, dass private Feuerwerke nicht unbedingt sein müssen, wenn man sich etwa die Feinstaub-Belastung anschaut.“ Er plädiert dafür, das Böllern auf öffentlich organisierte Feuerwerke zu begrenzen. „Andererseits würden dann wohl umso mehr Leute illegales Feuerwerk verwenden, und das Ganze wäre schwieriger zu kontrollieren. Es ist eine komplexe Angelegenheit.“

Von Robin Knies