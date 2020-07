Böse Überraschung am Wochenende: Mehrere Kellereinbrüche in Altenburg-Südost

Altenburg

Mehrere Kellereinbrüche haben sich in der Zeit vom Freitag zum Sonnabend in Altenburg-Südost ereignet. Das teilte am Sonntag die Polizei mit. So drangen unbekannte Täter in insgesamt drei Keller am Buchenring 21 ein. Sie brachen die Schlösser auf und stahlen zwei Fahrräder, einen Fernseher, diverses Werkzeug und Lebensmittelkonserven. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro.

Auch in der Ahornstraße 36 waren ungebetene Gäste zugange. Dort wurde an einem Keller das Vorhängeschloss entfernt und ein Kompressor und zwei Sätze Pkw-Radmuttern entwendet. Der Schaden hier: rund 100 Euro.

Von OVZ