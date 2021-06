Boomender Versandhandel sorgt bei Luckaer Wellpappe für volle Bücher

Lucka

Geschlossene Geschäfte und boomender Versandhandel übers Internet: Die Corona-Krise hat auch im Altenburger Land die Einkaufsgewohnheiten vieler Verbraucher verändert. Während Einzelhändler stöhnen, sorgt der Trend zum Online-Einkauf andernorts für volle Auftragsbücher: Im Luckaer Wellpappenwerk kann man in diesen Tagen über mangelnde Nachfrage nicht klagen.

Preise und Nachfrage explodieren

„Bis zum vergangenen September hatten wir noch einen recht niedrigen Umsatz, im Sommer sogar für knapp zwei Monate einen merklichen Einbruch durch die Krise, da auch unsere Kunden Auftragsverluste hatten“, erklärt Co-Geschäftsführerin Cornelia Eikemeier. „Ab Oktober hat sich die Entwicklung dann allerdings explosionsartig gedreht, Preise und Nachfrage gingen durch die Decke“, berichtet sie. Eine Entwicklung, die sich insbesondere beim Verpackungsmaterial deutlich bemerkbar macht: „Normalerweise liegen unsere Lieferzeiten hier bei etwa drei Wochen – derzeit sind es zwölf“, beschreibt Eikemeiers Geschäftsführungs-Kollege Felix Rückner die Situation.

Entsprechend sehe man in Lucka ein Umsatzplus, wenn dieses auch nicht so drastisch ausfalle, wie mancher vermuten würde. Verantwortlich, so Rückner, sei dafür der aktuell sehr knappe Rohstoffmarkt, die Preise stiegen teils extrem an. „Im Sommer wurden für die Tonne Papier noch etwa 280 Euro aufgerufen, inzwischen sind wir bei über 500 angelangt.“ Eine Preissteigerung, die so natürlich nicht eins zu eins an die Kunden weitergegeben werden könne. „Die Nachfrage ist hoch, die Kosten aber auch. Entsprechend haben wir nicht extrem viel mehr im Portemonnaie.“

Neue Maschinen, sanierte Hallen

Ein Umstand, der allerdings nicht für Stillstand auf hohem Niveau im Werk gesorgt habe, wie das Duo betont – im Gegenteil. Vielmehr wurde im vergangenen Jahr kräftig ins Luckaer Werk investiert. So ging bereits im April 2020 eine neue Fertigungslinie in Betrieb. „Dadurch konnten wir zwei alte Maschinen ersetzen, haben nun einen schnelleren Durchlauf und konnten die Reklamationen senken“, berichtet Rückner. Parallel habe man auch weiter in die Gebäudesanierung investiert. „Hallen, Böden, Beleuchtung – alles, was nötig war, wurde angefasst. Insbesondere die Lichtverhältnisse für die Mitarbeiter konnten verbessert werden“, zählt er auf.

Neben neuer Technik wurden auch die Produktionshallen umfassend saniert. Quelle: Bastian Fischer

Rund 7 Millionen Euro Investitionen

Und auch in den kommenden Monaten gehen die Investitionen und Umbauten weiter. „Wir werden eine Maschinenrochade durchführen und die Technik in diesem Zuge komplett aufarbeiten. Zusätzlich ist die Anschaffung einer 6-Farben-Rotationsstanze fest eingeplant“, so Rückner. „Darüber hinaus wollen wir unsere Förderanlagen sukzessive umbauen, um so Flaschenhälse in der Produktion zu vermeiden und die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern.“ Abstand genommen wurde dagegen von der eigentlich geplanten Erweiterung der Produktionshalle um 25 Meter. Stattdessen solle es eine interne Lösung geben, „das ist am Ende effektiver“, erklärt er. Insgesamt, bilanziert das Führungs-Duo werde man so rund 7 Millionen Euro – weitere Investitionen in Nachhaltigkeit, wie etwa den Umbau der Drucklufttechnik eingerechnet – ins eigene Haus investiert haben.

Nachwuchsgewinnung bleibt Problem

Ist man im Wellpappenwerk also gänzlich sorgenfrei? Nicht ganz, wie Eikemeier und Rückner zugeben. Sorge bereitet den Geschäftsführern nach wie vor die Personalsituation. Zwar habe man – wie geplant – die Fremdarbeiter im Haus inzwischen komplett abgebaut, daneben allerdings bei der Stammbelegschaft auf jegliche betriebsbedingte Kündigungen verzichtet. Die Nachwuchsgewinnung gestaltet sich allerdings schwierig. „Wir sind nach wie vor bemüht, auch um Quereinsteiger, stellen auf allen Positionen vom Lehrling über Stapler- bis zu Maschinenfahrern alles ein“, betont Eikemeier. Allerdings ließen sich nicht alle Standortnachteile ausgleichen. „Lucka hat nicht die optimalste Verkehrsanbindung, zudem ist Leipzig nah, viele junge Leute zieht es in die Stadt.“ Das sorge mitunter sogar dafür, dass mancher Kandidat seine Ausbildung gar nicht antreten könne. So habe etwa ein potenzieller Azubi aus Regis-Breitingen seinen Start wieder abgesagt, da es keine Busverbindung gegeben habe, die ihn pünktlich zum Schichtbeginn um 5 Uhr nach Lucka gebracht hätte, ist zu hören.

Aufstecken wolle man trotz aller Widrigkeiten dennoch nicht, im Gegenteil: „Wir suchen weiter, gerade in der Produktion, haben dort sogar die Gehälter erhöht und schaffen Leistungsanreize für Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln wollen. Wer will, kann bei uns sehr weit kommen“, werben die beiden.

Von Bastian Fischer