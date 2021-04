Brände halten Feuerwehren im Altenburger Land am Wochenende in Atem

Pontewitz/Gößnitz

Arbeitsreiches Wochenende für die Feuerwehren im Südraum des Kreises: Mehrfach mussten die Kameraden am Sonnabend und Sonntag zu Bränden ausrücken.

Gewächshaus, Hecke und Baum stehen in Flammen

So schellten am Sonnabend am frühen Morgen in Gößnitz die Sirenen. Um 6.12 Uhr wurden hier die Kameraden von der Leitstelle in Gera alarmiert. Der Grund: Im Stadtgebiet war ein Gewächshaus in Brand geraten, die Flammen hatten zudem auf eine nahe Hecke sowie einen Baum übergegriffen. Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden konnte schlimmeres verhindert werden, das Feuer war schnell unter Kontrolle. Gegen 8 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Garagenbrand hält Kameraden in Atem

Auch in Pontewitz wurden die Kameraden am Wochenende alarmiert. Gegen 13 Uhr rückten die Wehren aus Dobitschen, Lumpzig und Naundorf in den Dobitschener Ortsteil aus. Von dort war ein Garagenbrand gemeldet worden, was sich auch vor Ort bestätigte, wie Björn Steinicke, Wehrführer bei der Dobitschener Wehr berichtet. „Als wir eintrafen war zunächst unklar, wie weit der Brand ausgedehnt war. Es bestand zudem Gefahr, dass die Flammen auf benachbarte Bauteile, wie etwa den Dachstuhl, übergreifen“, schildert er die Lage. In der Folge rückten zwei Trupps unter Atemschutz in die Garage vor, der Brand selbst konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Sachschaden und ein Leichtverletzter

Zu Buche stand am Ende laut Björn Steinicke vor allem Sachschaden. „Dabei handelt es sich um Elektrogeräte, ein Motorrad und natürlich die Garage selbst“, zählt er auf. Glück im Unglück hatte der Eigentümer: Er verletzte sich beim Versuch die Flammen zunächst selbst einzudämmen nur leicht. Auch die Brandursache ist laut Polizei inzwischen bekannt: Nach aktuellem Stand, hieß es dazu am Montag, sei das Feuer bei Reparaturarbeiten ausgebrochen. Gegen 15 Uhr war der Einsatz beendet, auch die zeitweise Vollsperrung der Ortsdurchfahrt war schnell wieder aufgehoben.

Von Bastian Fischer