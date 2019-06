Meuselwitz

Stressiger Abend für die Meuselwitzer Feuerwehr: Gegen 19 Uhr am Sonntag rückten die Kameraden zum Hainbergsee aus. Von dort waren mehrere kleine Flächenbrände gemeldet worden. Insgesamt, so die Polizei auf Anfrage, hätte eine Fläche von gut 50 mal 50 Metern in Flammen gestanden. Mit vier Fahrzeugen rückten insgesamt 15 Kameraden an und brachten den Brand schnell unter Kontrolle, teilt Stadtbrandmeister Marcel Jankowsky mit. „Die ebenfalls ausgerückten Kameraden aus Wintersdorf konnten ihre Anfahrt abbrechen.“

Doch Ruhe war für die Feuerwehrmänner noch nicht in Sicht. Kurz nachdem man wieder im Gerätehaus angekommen war, kam die nächste Meldung: Diesmal züngelten Flammen auf einem Flurstück auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. „Auch diesen Brand konnten wir zügig löschen“, kann Jankowsky berichten. Insgesamt zwei Autos waren dafür noch einmal vor Ort.

Hinweise auf etwaige Brandstiftung oder einen Zusammenhang mit in jüngster Zeit wieder verstärkt aufgetretenem Vandalismus am See (OVZ berichtete) konnten weder Polizei noch Feuerwehr vermelden. Vermutlich habe die trockene Witterung verbunden mit Wind ihren Teil zur Ausbreitung des Feuers beigetragen, so Jankowsky. Verletzt wurde niemand.

Von OVZ