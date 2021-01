Brand am Meuselwitzer Bahnhof

Meuselwitz

Zu einem Brand wurden Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag in Meuselwitz gerufen. Mehrere Bürger gegen 16 Uhr hatten im Bereich des Bahnhofs in der Bebelstraße eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf dem Gelände ein Stromverteilerkasten sowie Holz in Brand gesetzt worden sind.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Vor Ort wurden zwei Kinder in unmittelbaren Tatortnähe festgestellt. Ob sie etwas mit dem Brand zu tun haben, wurde nicht mitgeteilt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandstiftung dauern an, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von LVZ