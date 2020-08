Brand bei Geweniger führt zu Großeinsatz in Meuselwitz

Meuselwitz

Helle Aufregung am Mittwoch in und um Meuselwitz: Auf dem Recyclinghof der Firma Geweniger im Bismarck Ring hinter dem Supermarkt an der Zeitzer Straße hat es am Mittag großflächig gebrannt, weswegen es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften kam. Verletzt wurde dabei niemand. Die alarmierten Freiwilligen Wehren aus Lucka, Meuselwitz und Wintersdorf bekamen die meterhohen Flammen und die weithin sichtbare Rauchsäule zudem schnell in den Griff.

Lithium-Batterie könnte Brand verursacht haben

Dunkler Rauch und meterhohe Flammen auf dem Recyclinghof der Firma Geweniger in Meuselwitz Quelle: privat

„Ich habe ein Déjà-vu gehabt“, beschreibt Christian Kühn seine Gefühlslage, als er sich kurz vor 11.30 Uhr dem Brandort aus Richtung Lucka näherte. Schon Kilometer vor dem Ortsteil Zipsendorf konnte der Meuselwitzer Wehrführer die dunklen Rauchschwaden sehen und fühlte sich deswegen an einen Großbrand vor elf Jahren erinnert. Wie Ende Juli 2009 endete die Fahrt für den Feuerwehrmann auch diesmal am Recyclinghof Geweniger.

Im Unterschied zu damals brannte dort am Mittwoch aber kein einzelner Müllhaufen, sondern eine Lagerbox mit Abfall, wie Firmeninhaber Rainer Geweniger auf OVZ-Nachfrage sagte. Was dort genau drin gewesen sei, konnte er jedoch nicht sagen. Die Feuerwehr vermute eine Selbstentzündung im Zusammenhang mit einer Lithium-Batterie, so der Firmenchef. Möglicherweise kommt dafür auch eine chemische Reaktion infrage.

Gummimatten rußen und sorgen für Gestank

Insgesamt acht Einsatzfahrzeuge und 32 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren aus Lucka, Meuselwitz und Wintersdorf waren im Einsatz. Quelle: Mario Jahn

Laut mehreren Feuerwehrleuten breitete sich der Brand, dessen Ursache offiziell unbekannt ist und der gegen 11.15 Uhr bemerkt wurde, zudem zügig auf angrenzende Flächen aus. „Die Flammen waren bis zu fünf Meter hoch“, sagte Kühn, was einige der insgesamt 32 eingesetzten Kameradinnen und Kameraden der drei Wehren bestätigten. Über die Rettungsleitstelle Gera habe man zudem die Bevölkerung warnen lassen, im Umkreis von fünf Kilometern Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das sei vorsorglich wegen der immensen Rauchentwicklung geschehen. „Es gab auch eine starke Geruchsbelästigung.“ Es habe aber zu keiner Zeit eine ernsthafte Gefahr bestanden. „Die Rauchsäule zog Richtung Wintersdorf ab.“

Das war auch der Grund, warum es nicht nur am Brandort selbst, sondern ebenso im Meuselwitzer Ortsteil nach verbranntem Gummi gerochen hat. Das lag wiederum daran, dass neben dem Müll Gummimatten Opfer der lodernden Flammen wurden, die laut Rainer Geweniger als Lärmschutz für die einzelnen Abfall-Boxen dienten.

Anlagen-Chef: Künftig Steine statt Matten

Anlagen-Chef Rainer Geweniger (Mitte) kündigte eine erste Konsequenz aus Großbrand an. Quelle: Mario Jahn

„Weil sie so gerußt haben, werden wir sie künftig auch durch Betonsteine ersetzen“, kündigte der Anlagenbetreiber eine erste Konsequenz aus dem Brand an. „Insgesamt hat aber alles gut geklappt, die Feuerwehren haben schnell reagiert und konnten unsere 100 000 Liter Wasserreserve im Betrieb nutzen.“ Dadurch hielt sich der Schaden in Grenzen. „Bei uns ist keine Technik in Mitleidenschaft gezogen worden“, so Geweniger.

Obwohl der starke Wind, die Flammen immer wieder anfachte, gelang es den Wehren, das Feuer binnen einer knappen Stunde zu kontrollieren und in etwa anderthalb Stunden bis 12.50 Uhr vollständig zu löschen. „Wir haben zwei Schutzrohre gesetzt, um die weitere Ausbreitung zu verhindern“, beschreibt Christian Kühn das Vorgehen dabei. „Das Feuer wurde zunächst runtergekühlt und anschließend mit Schwerschaum erstickt.“

Brandwache bis 16 Uhr

Teile des Löschschaums flogen wegen des Windes im Anschluss auch noch übers Gelände bis hin zum nahen Supermarkt, während der Rettungsdienst, die Polizei und die insgesamt acht Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr davonfuhren. Letztere übernahm bis 16 Uhr noch eine Brandwache, um letzte Glutnester zu kontrollieren.

Von Thomas Haegeler