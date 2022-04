Großeinsatz für die Rettungskräfte in Altenburg: In der Nacht zu Freitag ist in einem Pflegeheim in der Zwickauer Straße ein Feuer ausgebrochen. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienste vor Ort, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Für einen Bewohner allerdings kam die Hilfe leider zu spät.