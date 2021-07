Brand in der Gößnitzer Feuerwehr war nicht nötig

Gößnitz

Es lodert in Gößnitz, ausgerechnet bei der Feuerwehr. Die Affäre um den gestürzten Oberbrandmeister fängt mit den nun eingeschalteten Anwälten durch den Stadtbrandmeister Feuer. Mit etwas mehr Fingerspitzengefühl, Weitsicht und auch Kameradschaft hätte es zu diesem Brand nicht kommen müssen. Bestimmt ist Frank Gelbrich mitunter ein unbequemer Mann, der mit Sicherheit, wie jeder andere auch, Fehler bei seinem Dienst in der Feuerwehr und sich mit der Atemnot-Geschichte bei der verweigerten Maske angreifbar gemacht hat. Für solche Fälle gibt es garantiert die entsprechenden Sanktionen und Maßregelungen.

Muss man zu diesen bei einem verdienten Kameraden mit 42 Dienstjahren wirklich greifen? Mit Gesprächen von Mann zu Mann und lebensnahen Vorschlägen für andere, ehrenvolle Tätigkeiten für Gelbrich in der Wehr hätten die Verantwortlichen mit Sicherheit eine bessere Lösung gefunden, als nun diese, mit der der Ruf der gesamten Wehr ramponiert wird und wo ein Ende gleich gar nicht abzusehen ist, nachdem nun sogar Rechtsanwälte drohen.

Anwaltsdrohungen sind keine Lösung

Ganz nebenbei brechen mit der Feuerwehr-Affäre auch Konflikte auf, nämlich die auf politischer Ebene zwischen der Initiative Städtebund des Bürgermeisters und seinem Wehrführer und der Bürgerinitiative’89, zur der sich Gelbich hingezogen fühlt. Wer behauptet, dass dies in Gößnitz und auch in der Wehr dort keine Rolle spielt, hat von Gößnitz keine Ahnung.

Bürgermeister Wolfgang Scholz hat in den vielen Jahren nach seinem Amtsantritt 2001 mit Bravour die Stadt aus ihrer schlimmsten Krise geführt, als die Protagonisten im Stadtrat mit verbittert geführtem Gestreite die Stadt lähmten. Nun absolviert der 64-Jährige seine letzte Amtszeit, bei der es gut möglich ist, dass sie vor Ablauf endet. Doch soll sie das wirklich, wenn der alte Konflikt danach in seiner üblen Schärfe wieder aufbricht? Ich denke, noch ist Zeit, den Brand zu löschen und Gößnitz schnellstens wieder in ruhiges Fahrwasser bringen. Mit Anwälten und Schreiben aus dem Landratsamt wird das nichts. Eher mit Kameradschaft, wie sich das in Feuerwehren gehört.

Von Jens Rosenkranz