Brand in leerstehendem Haus hält Rositzer Wehr in Atem

Rositz

Aufsehen herrschte am Donnerstagmittag in Rositz: Gegen 12.55 Uhr waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in den Bereich Karl-Marx-Straße/Schulstraße ausgerückt.

Aus bislang ungeklärter Ursache war es in einem unbewohnten Haus an der Karl-Marx-Straße zu starker Rauchentwicklung gekommen. Die elf Rositzer Kameraden, die von vier Feuerwehrleuten aus Kriebitzsch sowie der Altenburger Berufsfeuerwehr mit sechs Mann unterstützt wurden, konnten die Lage im Verlauf des Einsatzes unter Kontrolle bringen. Zu einem tatsächlichen Brandausbruch sei es glücklicherweise nicht gekommen, teilt die Polizei mit.

Massive Rauchentwicklung und Behinderungen

„Als wir vor Ort eintrafen, war schon eine massive Rauchentwicklung zu sehen“, so Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Stefan Kirchner. Umgehend habe man die viel befahrene Bundesstraße für die Löscharbeiten voll gesperrt. „Aber manche Kraftfahrer ließen sich weder von einem quer gestellten Einsatzfahrzeug der Feuerwehr noch von der Polizei davon abhalten, einfach durch die Einsatzstelle hindurch zu fahren. „Damit haben sie nicht nur den Einsatz behindert, sondern auch die Kameraden gefährdet. Beispielsweise jene vom ersten Angriffstrupp, die sich vor Ort auf der Straße mit Atemschutz für ihren Einsatz ausrüsteten. Das war einfach ungeheuerlich. Vor allem auch, dass mancher noch mit völligem Unverständnis auf die Sperrung reagierte, obwohl der Umweg nur kurz gewesen wäre“, empört sich der Einsatzleiter. „Erst als mit der angerückten Drehleiter der Berufsfeuerwehr die Straße völlig dicht war, hörte das auf.“

Der Einsatz hielt die Kameraden über mehrere Stunden beschäftigt. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Rositz

Brand in Zwischendecke

Das sieht auch Kirchners Stellvertreter Steve Bauriedl-Lehmann so, der ebenfalls bei dem Einsatz dabei war: „Es ist einfach empörend, wie sich manche verhalten.“

Auf die Einsatzkräfte wartete einige Arbeit. Im Inneren des schon seit Jahren leer stehenden Gebäudes wurde ein Schwelbrand in einer Zwischendecke im ersten Obergeschoss festgestellt. „Das könnte schon länger geschwelt haben, denn ein Deckenbalken war schon komplett durchgebrannt. Zum Ablöschen mussten wir die gesamte Decke aufnehmen“, so Bauriedl-Lehmann.

Unklar sind derzeit die Brandursache sowie die Schadenshöhe. Aber unwahrscheinlich scheint ein technischer Defekt, da in dem seit langem unbewohnten Haus keinerlei Medien wie Elektrizität oder Gas anliegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden auch Zeugen gesucht, die Hinweise zum Vorfall geben können.

Der Einsatz zog sich wegen der komplizierten Bedingungen entsprechend in die Länge. „Erst gegen 15 Uhr waren alle wieder einsatzbereit“, so Ortsbrandmeister Kirchner.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land oder unter 0365 82341465 bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera zu melden.

Von Jörg Wolf