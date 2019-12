Saara

Aufregung herrschte am zweiten Weihnachtsfeiertag in Saara: Dort rief ein Brand die Einsatzkräfte auf den Plan.

Feuer im Wohnhaus

Gegen 15.15 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Nobitzer Ortsteil aus. Beim Eintreffen der Kameraden drang bereits starker Rauch aus einem Wohnhaus, teilt die Polizei mit. In dem Gebäude war ein technisches Gerät in Brand geraten, Ursache war offenbar ein Defekt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte unter Atemschutz ans Werk gehen, das Haus im Anschluss an die Löscharbeiten entraucht werden.

Bewohner verletzt

Der 50-jährige Hausbewohner zog sich eine Rauchvergiftung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Lehndorf waren auch Kameraden aus Burkersdorf und Mockern sowie der Altenburger Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Von OVZ