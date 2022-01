Brandanschlag, Glocke und ein Skelett: Das beschäftigte im vierten Quartal 2021 im Altenburger Land

Altenburg

Brandanschlag auf die Kohlebahn, Bürgermeisterwahl in Meuselwitz – und die Altenburger Brüderkirche hat eine neue Glocke. Das war das vierte Quartal im Altenburger Land:

Oktober

3. Am Pauritzer Platz, im 300 Jahre alten Röhrenmeisterhaus, stürzt mit einem lauten Knall und einer noch größeren Staubwolke die Decke ein. Im Nachgang wird das Gebäude zu einem Fall für die Bauordnungsbehörde.

9. Nach einer Zwangspause findet bei herrlichem Herbstwetter endlich wieder der Bauernmarkt in Altenburg statt. Noch vor 12 Uhr werden 200 Portionen Erbsensuppe am Ratskeller verkauft.

11. Ministerpräsident Bodo Ramelow kommt zum OVZ-Talk in den Goldenen Pflug nach Altenburg und steht Altenburger Lesern Rede und Antwort.

Hoher Besuch: Beim OVZ-Talk im Goldenen Pflug ist Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (M.) zu Gast. Quelle: Mario Jahn

16. Die Dorfstraße in Göpfersdorf verwandelt sich zum 19. Kunst- und Bauernmarkt in eine bunte Einkaufsmeile. Insgesamt 1200 Gäste durften zeitgleich auf die Flaniermeile.

Endlich wieder Bauernmarkt in Göpfersdorf – bei bestem Wetter. Quelle: Mario Jahn

18. Das Altenburger Land führt flächendeckend die 3G-Regel im Freizeitbereich ein. Das treibt mehr Menschen in die Impfstelle in Schmölln.

20. Nach nur sieben Monaten verlässt die neue Bauamtschefin Livia Maria Andreas die Stadt Altenburg und wechselt nach München. Hinter den Kulissen des Rathauses brodelt es.

21. Sturmtief „Ignaz“ fegt über das Altenburger Land und hinterlässt vor allem umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. Die Kameraden der Feuerwehren sind im Dauereinsatz.

23. Mutmaßliche Brandstifter suchen die Kohlebahn in Meuselwitz heim und zünden mit Öl behandelte Holzschwellen an. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

An der Kohlebahn Meuselwitz waren Brandstifter am Werk. Quelle: Mario Jahn

23. Die „Flugwelt bei Nacht“ lockt mit spektakulären und stimmungsvollen Lichtinstallationen viele Besucher nach Nobitz.

Farbige Lichter lassen die „Flugwelt bei Nacht“ bunt leuchten. Quelle: Mario Jahn

23. Das Modehaus Adler schließt in der Altenburger Innenstadt endgültig seine Pforten. Gigantische Schlangen bilden sich, weil die Kundinnen und Kunden in letzter Minute so viele Schnäppchen wie möglich ergattern wollen.

Das Modehaus Adler schloss seine Altenburger Filiale im Oktober endgültig. Quelle: Ellen Paul

November

1. Der neue Schlossorganist tritt offiziell sein Amt an. Daniel Beilschmidt folgt auf Felix Friedrich, der sich nach insgesamt 45 Jahren in den verdienten Ruhestand verabschiedete. Bereits am Vortag, dem Reformationstag, hatte Beilschmidt sein Antrittskonzert an der Trost-Orgel in der Altenburger Schlosskirche gegeben.

Daniel Beilschmidt ist der neue Schlossorganist und tritt die Nachfolge von Felix Friedrich an. Quelle: Mario Jahn

Wieder daheim: Skelett Hugo und seine „Familie“, Beatrice Hendel (l.) und Schwägerin Uta. Quelle: privat

2. Nachdem Beatrice Hendel auf Facebook verzweifelt einen Hilferuf bei der Suche nach dem gestohlenen Halloween-Skelett „Hugo“ geschaltet hatte und auch die LVZ nach Hinweisen aus der Bevölkerung gefragt hatte, taucht das Skelett wieder auf: Carmen Siwert hatte ihn in einem Straßengraben erspäht.

2. Innerhalb weniger Tage werden verschiedenste Geschäfte in der Altenburger Innenstadt Ziel von Einbruchsversuchen. Der A&V-Laden von Rica Klose ist sogar zweimal im Visier der Kriminellen. Insgesamt häuft sich ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages auf. Wenig später stößt die Polizei auf drei Tatverdächtige – drei junge Männer im Alter von 17, 22 und 25 Jahren.

7. Mit einem stimmungsvollen Festgottesdienst wird die vierte und größte Glocke der Altenburger Brüderkirche eingeweiht. Sie soll künftig „Freiheits- und Friedensglocke“ heißen.

Die Brüderkirche hat ihre größte Glocke zurück – die Freiheits- und Friedensglocke. Quelle: Mario Jahn

11. Die Stadtverwaltung Altenburg beschließt, dass der Weihnachtsmarkt 2021 aufgrund des Infektionsgeschehens ausfallen muss. Die Stadt Schmölln zögert indes noch, zieht aber wenig später nach.

12. Die Wildecker Herzbuben kommen nach Nobitz und sorgen musikalisch für ausgelassene Stimmung.

13. In der Nacht zum Samstag bricht in einem leeren Wohnhaus am Roßplan ein Feuer aus. Fünf Stunden lang löschen die Kameraden der Feuerwehr. Mehrere Nachbarn müssen evakuiert werden, verletzt wird jedoch glücklicherweise niemand.

14. Meuselwitz wählt seinen neuen Bürgermeister. Das Ergebnis: Eine Stichwahl wird nötig – zwischen dem parteilosen Kandidaten Ronny Dathe und Uwe Rückert von den Freien Wählern.

Meuselwitz wählt einen neuen Bürgermeister. Im ersten Wahlgang konnte sich keiner der Kandidaten durchsetzen – eine Stichwahl wird nötig. Quelle: Mario Jahn

14. Der letzte Gültigkeitstag der Thüringer Familienkarte. Die Gutscheinkarte mit dem Wert von insgesamt 50 Euro erwies sich über zwei Monate hinweg als voller Erfolg.

24. Ab heute kann nur noch Bus und Bahn fahren, wer getestet, geimpft oder genesen ist. Das bedeutet ein Dilemma für Ungeimpfte, die mit dem Bus zum Testzentrum fahren wollen.

28. Stichwahl in Meuselwitz zwischen Ronny Dathe und Uwe Rückert: Dathe geht mit 56,1 Prozent der Stimmen als Sieger hervor und wird neuer Bürgermeister von Meuselwitz.

Ronny Dathe wird neuer Bürgermeister in Meuselwitz in einer Stichwahl gegen Uwe Rückert. Quelle: Mario Jahn

30. Der Friseursalon Heinig schließt nach 73 Jahren. Der Sohn des Ehepaares Heinig übernimmt den Salon nicht – und auch sonst ließ sich kein Nachfolger finden.

Das Ehepaar Heinig macht Schluss mit dem Friseursalon. Quelle: Mario Jahn

Dezember

1. Martina Becker startet in Kriebitzsch den „lebendigen Adventskalender“ mit bunt leuchtender Weihnachtsdekoration, um das Miteinander in der Nachbarschaft wieder anzukurbeln.

31. 40 Jahre nach Vereinsgründung löst sich der Altenburger Carnevalsclub auf. Gründe dafür sind die zu geringe Anzahl an aktiven Mitgliedern und der Mangel an Nachwuchs.

Von Katharina Stork