Großenstein

Fahndungserfolg im Zusammenhang mit der Brandserie im Südraum des Kreises: Wie die Polizei mitteilt, konnte im Zuge der Ermittlungen am Sonnabend ein 21-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden. Gegenüber den Kriminalbeamten habe sich der Verdächtige geständig gezeigt, heißt es in einer Mitteilung. Durch das Amtsgericht Gera wurde deshalb am Sonntag Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde. Die Ermittlungen werden laut Polizei fortgesetzt.

Brandserie hält Wehren in Atem

In den vergangenen Wochen hatte eine ganze Reihe von Bränden die Wehren rund um Schmölln und Großenstein in Atem gehalten. So gingen Mitte Juni innerhalb einer Nacht erst ein Palettenstapel nahe Schwanditz und wenig später gut 50 Strohballen bei Göllnitz in Flammen auf. Parallel züngelten Flammen zudem in einem Lager mit 800 bis 1000 Strohballen in Nöbden. In Großenstein selbst forderte einen Tag zuvor bereits der Brand einer Halle mit Stroh die Kameraden. Bereits damals wurden Vermutungen laut, es mit einem Brandstifter zu tun zu haben. Schließlich zogen sich die Brandorte wie an einer Perlenschnur entlang der Eisenberger Landstraße.

Ob der nun verhaftete Mann jedoch für all diese Brände verantwortlich ist, ist hingegen nicht gesichert. Nach derzeitigem Stand, so Polizeisprecherin Katja Ridder gegenüber der OVZ, sei der Verdächtige wohl nicht für die Brände im Südraum des Altenburger Landes verantwortlich. Bezüglich des Brandes, der am vergangenen Wochenende in Trebula die Schmöllner Feuerwehren in Atem hielt, gebe es laut Ridder noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Brandursache. „Wir werden aber in dieser Sache intensiv ermitteln“, betont Ridder.

Falls neue Erkenntnisse vorliegen, wird dieser Text im Tagesverlauf weiter aktualisiert.

Von OVZ