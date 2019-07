Dass der Lkw-Verkehr an der Ecke Nord- und Weinbergstraße in Meuselwitz zu Problemen führt, sollte jedem klar sein, der sich einmal die Gegebenheiten vor Ort ansieht. Das Meuselwitzer Rathaus wäre gut beraten, hier mit Fingerspitzengefühl vorzugehen, statt zu sehr auf Paragrafen zu reiten, findet unser Autor in seinem Kommentar.