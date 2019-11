Lehma

Aufsehen herrschte am Montagabend in Lehma: Gegen 19 Uhr rollten dort gleich mehrere Feuerwehrfahrzeuge an.

In Flammen stand indes kein Gebäude, sondern ein Autoreifen. Diesen hatte ein Anwohner in der Straße der Gemeinschaft angezündet, vermutlich im Zuge der Müllentsorgung, wie es von Seiten der Polizei heißt. Andere Einwohner hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert, Kameraden aus Gerstenberg und Treben rückten zur Brandbekämpfung an. Die ging zügig vonstatten, weiterer Sachschaden entstand nicht, auch Verletzungen waren nicht zu verzeichnen.

Gegen den verantwortlichen Anwohner wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Von OVZ