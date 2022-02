Brennendes Auto auf der B 7 bei Großstöbnitz: Identität des Unfallopfers steht fest

Schmölln

Wer saß in jenem Pkw, der am 20. Januar kurz vor 1.30 Uhr am Großstöbnitzer Berg gegen einen Baum fuhr und in Flammen aufging? Diese Frage stellt sich seit jenem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch zu Tode kam, aber bislang nicht eindeutig identifiziert werden konnte, weil er bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war.

Die Polizei machte bislang keine Angaben zur Person. Doch die Identität des Unfallopfers ist mit großer Sicherheit geklärt. Es handelt sich um einen der LVZ namentlich bekannten jungen Mann aus Schmölln, der Mitte 20 war. Die Staatsanwaltschaft Gera teilte auf Anfrage mit, dass es sich beim dem verunglückten Fahrzeug um einen roten Kleinwagen der Marke Daewoo handelt. Bislang wurde zumindest vermutet, dass der Fahrer sich das Auto ausgeliehen oder es gar gestohlen haben könnte. Für einen Diebstahl des Unfallfahrzeugs gebe es aber keine Anhaltspunkte, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.

Letzte Sicherheit bringt DNA-Analyse

Da die Polizei und Staatsanwaltschaft allerdings noch nicht mit absoluter Sicherheit die Identität der verstorbene Person kennen, wurden DNA-Untersuchungen veranlasst, deren Ergebnisse noch nicht feststehen. Sollte sich in diesem Zuge tatsächlich herausstellen, dass es sich nicht um den Mittzwanziger aus Schmölln handelt, würde der tödliche Unfall eine neue Dimension bekommen.

Nur noch ein Baumstumpf erinnert an den tödlichen Verkehrsunfall zwischen Gleina und Großstöbnitz. Quelle: Mario Jahn

Ein Zeuge hatte das brennenden Fahrzeug auf der B 7 zwischen Gleina und Großstöbnitz gemeldet, so dass unverzüglich Rettungsdienst, Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen ausrückten. Nachdem der Brand gelöscht wurde, stellten die Einsatzkräfte einen Leichnam im Fahrzeug fest. Im Rahmen der Unfallermittlungen vor Ort kam zusätzlich zu Übersichtszwecken ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler