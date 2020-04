Rositz

Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rositz war kein ruhiges Osterwochenende vergönnt. Gleich zweimal mussten sie ausrücken. Zunächst am Samstagvormittag in die Schulstraße: Dort loderten kurz nach 8 Uhr Flammen in einem Container. Wie die Polizei berichtete, hatten Unbekannte Sperrmüll angezündet. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff – die Kriebitzscher Wehr, die ebenfalls alarmiert worden war, konnte den Einsatz abbrechen. Es laufen nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Brennender Müllhaufen

Am Sonntagvormittag wurden Rositzer Feuerwehr und Polizei in die Altenburger Straße gerufen. Dort war gegen 11.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Müllhaufen in Brand geraten. Beim Versuch, diesen zunächst selbst zu löschen, atmete eine 44-jährige Anwohnerin Rauchgase ein, sodass sie vom Rettungsdienst behandelt werden musste, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass es zu nennenswerten Sachschäden kam.

Von Kay Würker