Bringt Erfurts Sparkurs die Jugendhilfe im Altenburger Land in Not?

Droht der Jugendhilfe im Altenburger Land ein harter Einschnitt? Diese Sorge schreckt seit einigen Tagen Träger und Politik im Landkreis auf. Verantwortlich für die Unruhe sind Sparpläne der rot-rot-grünen Landesregierung in Erfurt, die derzeit die Runde machen.

330 Millionen sollen ressortübergreifend gespart werden

Hintergrund ist eine sogenannte globale Minderausgabe, die der Landtag für den laufenden Haushalt festgeschrieben hat. Insgesamt 330 Millionen Euro sollen mit dem Schritt über alle Ressorts hinweg eingespart werden. Im Bildungsministerium setzt man dabei den Rotstift auch bei der örtlichen Jugendförderung an: Um zwei Millionen sollen die Mittel im gesamten Freistaat gekürzt werden.

Träger kritisieren: Jugend wird erneut benachteiligt

Ein Vorstoß, der bei den Betroffenen deutliche Kritik hervorruft – insbesondere, da erneut die Jüngsten zu leiden hätten. Da mit dem Geld nicht zuletzt auch Jugendclubs und Sozialarbeiter finanziert würden, drohe der Wegfall von dringend nötigen Angeboten, mahnt etwa die Awo Thüringen. „Nach zwei Jahren Corona und zahlreichen Einschränkungen für Kinder und Jugendliche soll nun an deren Freiräumen gespart werden“, kritisiert die Vorsitzende des Landesjugendwerks der Awo, Vanessa Rust.

Ähnliches ist auch aus den Reihen der Johanniter zu hören. Deren Regionalvorstand Uwe Werner spricht von einem „fatalen Zeichen“, nicht zuletzt auch angesichts steigender Personal-, Sach- und Energiekosten. Und auch Werner sieht nach zwei Jahren Pandemie enormen Nachholbedarf. „Wir konnten ja nur eingeschränkte Angebote bieten, müssen nun wieder Gruppen aufbauen.“ Da man die Jugendlichen jedoch nicht von heute auf morgen zurückholen könne, sei eine stabile Finanzierung umso dringender geboten. „Das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun“, findet Werner – und schiebt eine Spitze gen Politik hinterher: „Als Bundespräsident Steinmeier unter anderem mit Ministerpräsident Ramelow kürzlich in Altenburg auch unseren Standort besucht hat, haben wir diese Wertschätzung erfahren. Das wird nun durch solche Entscheidungen konterkariert“, betont er.

Im Magdalenenstift stößt man ins gleiche Horn. Die geplante Kürzung sende ein fatales Signal an junge Menschen in Thüringen, teilt die Einrichtung in sozialen Medien mit. „Wir sagen: Junge Menschen sollen nicht für die Corona-Krise zahlen müssen“, heißt es dort.

Landratsamt: Keine kurzfristigen Auswirkungen befürchtet

Allerdings, nimmt Johanniter-Regionalvorstand Werner etwas Druck aus der Situation, hat man zumindest im Altenburger Land noch etwas Zeit, sich Luft zu verschaffen. „Wir haben einen gültigen Jugendförderplan bis 2024, unsere Arbeit und Einrichtungen sind vorerst also nicht betroffen.“

Auch im Landratsamt bleibt man trotz der Erfurter Entscheidung vorerst gelassen. Rund 1,9 Millionen Euro sind im Kreis in diesem Jahr für Jugendarbeit eingeplant. Und daran dürfte sich auch nichts ändern, sagt Sprecherin Jana Fuchs. Zum einen sei im laufenden Haushalt auf Grundlage der gesetzlich fixierten Landeszuwendung, die für 2022 bei rund einer halben Million Euro liegt, geplant worden. Zum anderen liege eben jener Zuwendungsbescheid von Landesseite auch längst vor.

Plötner: CDU war treibende Kraft

Wie es darüber hinaus weitergeht, steht allerdings noch nicht fest. Das gibt auch Ralf Plötner zu. Der Linken-Landtagsabgeordnete, der auch im Kreistag sitzt, hat die Kürzungen ebenfalls kritisiert – obwohl seine Partei den Sparkurs in Regierungsverantwortung umsetzt. Dabei sei der entscheidende Schritt auf Betreiben der CDU-Fraktion erfolgt, betont Plötner. Der Kompromiss sei nötig geworden, damit der Freistaat „einen funktionierenden Haushalt“ vorweisen könne. Gänzlich glücklich ist er mit dem Ergebnis nicht, obwohl auch er dem Papier zugestimmt habe. „Ich sehe damit leider auch bisherige Erfolge in Gefahr. Immerhin haben wir die Förderpauschale in den vergangenen Jahren stetig gesteigert“, führt er aus. Mit der Kürzung werde es nun etwa schwerer, qualifiziertes Personal zu binden. „Dafür braucht es Perspektiven“, betont Plötner.

Alternative Einsparmöglichkeiten denkbar

Zwar habe das Altenburger Land durch die Entscheidung keinen „Mega-Schlag ins Kontor“ zu befürchten. Trotzdem hofft er darauf, dass alternative Einsparmöglichkeiten gefunden werden. „Denkbar wäre etwa, erst später im Jahr im Haushaltsvollzug zu sparen, etwa über nicht abgerufene Fördermittel oder durch andere Minderausgaben, etwa wegen Personalausfällen“, skizziert er eine Lösung. Auch ein angepasster Nachtragshaushalt sei denkbar.

Postkartenaktion soll Protest nach Erfurt tragen

Der Druck auf die Landespolitik nimmt indes bereits zu. So fordern etwa die Thüringer Jugendringe mit Unterstützung verschiedener Trägerverbände eine Festsetzung der Mittel für örtliche Jugendhilfe auf mindestens 17 Millionen Euro. Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, in den kommenden Wochen im Zuge einer Postkartenaktion zu beschreiben, welche Rolle Kinder- und Jugendarbeit in ihrem Leben spielt – und diese Schilderungen anschließend an den Thüringer Landtag zu schicken. Entsprechende Vorlagen sind auf der Website des Kreisjugendrings unter www.netzwerkstelle-altenburgerland.de zum Download erhältlich.

Von Bastian Fischer